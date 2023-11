Življenje v skandinavskem slogu: 7+1 odličnih stvari, ki jih lahko počnete v Budimpešti, da se počutite nordijsko

Ni vam treba potovati na sever, da bi dobili nordijski pogled in sprejeli skandinavski način življenja: tukaj je 7+1 programov, ki vas bodo popeljali v to vzdušje.

Sprostite se in se napolnite v savni v Budimpešti

Če želite pustiti teden za seboj, se sprostiti in sprostiti, se odpravite v eno od budimpeštanskih savn! Seveda savne niso odlične le za sprostitev in siesto, ampak so znane tudi po številnih pozitivnih učinkih na zdravje, kar dobro vedo nordijci. Če si želite pričarati skandinavsko vzdušje, se vam splača pregledati možnosti za sproščujoč prost dan ali naporen dan v službi.

Skandinavski družinski dan // Kulturni dom in knjižnica Wekerlei (18. november 2023)

Na skandinavskem družinskem dnevu v Skandinavski hiši in kulturni hiši Wekerlei, ki letos praznuje 20 let, se bodo tako mladi kot stari počutili kot na severu. Družine bodo 18. novembra od 15. ure dalje lahko uživale v zanimivih programih, med drugim v izdelovanju vikinškega nakita in nordijskih škratov, lutkovni predstavi o čarobnem življenju nordijskih škratov, koncertu z islandsko tematiko, knjižnem sejmu in pogovoru o tem, kakšno je življenje na skandinavski način.

Skoraj vsak dan se lahko v budimpeštanskih pekarnah v nordijskem slogu za trenutek ustavite in se poklonite skandinavskemu načinu življenja. V pekarni nor/ma na ulici Kecskeméti lahko izberete svojo najljubšo nordijsko sladico, bodisi cimetovo ali kardamomovo cimetovo žemljico, sezonsko aromatiziran danish ali maslen rogljiček ob kavi. V restavraciji nor/ma grand na ulici Margaret körút se lahko zadržite ob nordijskih dobrotah in si privoščite tudi sproščeno pozno kosilo.

nor/ma: 1053 Budimpešta, Kecskeméti utca 11.

nor/ma grand: 1024 Budapest, Margit körút 75-87.

Vse najboljše, Elling! – skandinavska komedija // Gledališče RS9 (23. november 2023)

Gledališče RS9 na ulici Rumbach Sebestyén, največje malo gledališče v 7. okrožju, bo 23. novembra gostilo skandinavsko komedijo. Gledališče RS9, gledališče Junion in Neptunova brigada bodo predstavili vsakdanje življenje Ellinga in Kjella po daljšem „sanatorijskem” dopustu na podeželju. Naša junaka sta najela stanovanje v središču Osla, kjer lahko spet postaneta del vsakdanjega življenja, vendar je to bolj strašljivo, kot si morda mislite. Dokler v stanovanje ne vstopi ženska…

Sprostitev ob skandinavskih pivih in nazdravljanje s prijatelji

V Budimpešti je nešteto odličnih pivnic in pivskih lokalov, kjer se lahko po dolgem dnevu sprostite in popijete s prijatelji. Čeprav je prestolnica polna pivskih specialitet z vsega sveta, vas ne bo razočarala pivnica KEG v 11. okrožju. Med njihovimi 32 točilnimi pipami za pivo boste vedno našli eno, ki je namenjena nordijskim pivovarnam. Če v pivnici KEG ne najdete mesta, pa morate vedeti, da je v pivnici Újbuda redno na voljo tudi izbor švedskih in estonskih piv.

KEG Sörművház: 1114 Budapest, Orlay u. 1

Újbudai Sörszaküzlet: 1117 Budapest, Hengermalom út 19-21.

Knjižni sejem v Hadiku (26. november 2023)

26. novembra bo v Hadiku na cesti Bartók Béla cel dan v znamenju branja, pismenosti in knjig. V Hadikovi in Szatyorjevi galeriji se bo predstavilo pet madžarskih mikro založb, od katerih bosta dve na Madžarsko pripeljali najboljšo nordijsko literaturo. Na ta dan si boste lahko pobliže ogledali tudi srce in dušo založb Polár Könyvek, CsiriMojó, Leányvállalat, Sonora in Ø Kiadó, pri Szatyorju pa boste lahko izmenjali knjige.

Maraton: Severna romanca (4. februar 2024)

Müpa Budapest in Budimpeštanski festivalski orkester od leta 2008 že tradicionalno prirejata maraton od sredine dopoldneva do poznega večera, s katerim vsako leto počastita delo enega skladatelja. 4. februarja 2024 bodo melodije, ki jih bodo izvajali v Narodni koncertni dvorani Béle Bartóka in Festivalskem gledališču, občinstvo popeljale na sever Evrope, kjer bodo v ospredju skandinavski mojstri. Na repertoarju bodo dela nordijskih skladateljev pozne romantike, norveškega Griega, danskega Nielsena in finskega Sibeliusa, ki jih bodo interpretirali izjemni orkestri in solisti.

+1 Skandinavsko pecivo – Hygge v kuhinji

Različno pecivo in slaščice so bistvene sestavine skandinavskega načina življenja. Skandinavsko pecivo ponuja vse, kar potrebujete za skandinavske trenutke, od veselih sadnih tort, mešanih tort in piškotov do razkošnih kremnih tort, peciva, žemljic in kruha. V tej knjigi s 60 recepti boste našli tudi več informacij o skandinavskem načinu življenja in kulturi.