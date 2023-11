Najboljši božični sejmi leta 2023 v Budimpešti in okolici

Kot ste morda že navajeni, se priprave na advent v prestolnici začnejo sredi novembra. Zbrali smo najboljše božične trge v Budimpešti in čarobne adventne trge v aglomeraciji, ki vam bodo pomagali vstopiti v praznično vzdušje.

Naši članki se nenehno posodabljajo!

božični sejem v Budimpešti 2023

Foto: Shutterstock

Božični sejmi v Budimpešti leta 2023

Adventni festival v baziliki – od 17. novembra 2023 do 1. januarja 2024 – Trg Szent István

Vörösmarty Classic Xmas – 17. november – 31. december 2023 – Trg Vörösmarty

Westend Winter Wonderland – 17. november – 31. december 2023 – Westend Roof Garden

Corvin Hütte – božični sejem na promenadi Corvin – 23. november – 24. december 2023 – promenada Corvin

Božični sejem GREEN MARKET – 25.-26. november, 2.-3., 9.-10., 16.-17. december 2023 – sejemska dvorana Klauzál Square

Advent v Óbudi – od 1. do 23. decembra 2023 – Fő tér, Óbuda

Božični sejem v Ójbudi – 1.-24. december 2023 – promenada Allee

Božični sejem zakladov – 2.-3. december 2023 – Majorka

Advent v Hegyvidéku – 2.-23. december 2023 – Városháza tér, XII. okrožje

Božič v Gozsduju – 8.-24. december 2023 – dvorišče Gozsdu

Adventni sejmi po Budimpešti leta 2023

Advent v Szentendru – 2. december 2023 – 7. januar 2024 – središče mesta Szentendre

Adventni sejem v Maglódu – 3., 10., 17. december 2023 – Trg Szent István, Maglód

Adventni grajski dnevi – 16. in 17. december 2023 – kraljevi grad Gödöllő

Adventni sejem v mestu Pilisvörösvár – 10. december 2023 – Cerkveni trg