15 pesniških večerov in literarnih pogovorov v Budimpešti za mračne dni

Napolnite se z literaturo: glasbeniki, pisatelji, branja, pogovori, pesniški recitali, slam poezija – na teh večerih boste našli vse pravo.

Dvainštirideset – večer sodobne literature Barna Hárs // Auróra (13. november 2023)

V okviru literarnega projekta Forty-Two bo potekal pogovor z glasbeniki in kantavtorji o njihovih besedilih v literarnem kontekstu, ustvarjalnih procesih, simbolih, podobah, metaforah, samoizražanju. Drugi pogovor bo potekal z Barno Hárs, kantavtorico in frontmanko skupine Meg Egy Cukorka, katere besedila so polna vprašanj o ljubezni, stari in novi, vzajemni in nevzajemni, odnosih, notranjih bojih, boju proti monotoniji vsakdana.

Márton Simon: Mesto kot knjižnica // Tompa 17 (15. november 2023)

Kako nastane osebna knjižnica? Kako se tradicija prenaša prek knjig? Kako knjige pisateljev postanejo elementi namišljene skupne budimpeške knjižnice? Osem pisateljev, osem zgodb, ki nam približajo metaforično knjižnico, ki jo za nas predstavlja mesto. Pogovori o mestu in knjigah.

Pesniško-glasbeni večer // Kavarna Nem Adom Fel (16. november 2023)

16. novembra se nadaljuje niz dogodkov v kavarni No Surrender Café in v reviji The Seventh Journal. Tudi tokrat bo v ospredju poezija ob glasbi. Nastopili bodo Péter Sándor Tóth, Georgina Osváth in ansambel Hangraforgó. Dogodek je brezplačen.

Literarni večer Móričevih štipendistov // Literarni muzej Petőfi (17. november 2023)

Literarni večer s štipendisti štipendije Zsigmonda Móricza za leto 2022. Na večeru bodo nekdanje štipendistke (Dorottya Bánkövi , Éva Nóra Gere in Brigitta Szabó-Biró) brale svoje pesmi in prozo, napisane v času štipendiranja.

Zoltán Beck – Miklós H. Vecsei: Igra s kartami // Akvárium Klub (20. november 2023)

Na voljo je 32 kart, tako kot na kupu madžarskih kart. Na vsaki karti je beseda, pol stavka: nekaj, kar lahko pomeni življenjske dogodke ali samo razpoloženje, žival, nebesno telo. Izžrebate jih lahko deset in odkrijete zgodbe, pesmi, pesmi, osebna doživetja, povezana s kartami.

Sándor Márai piše o Dunaju – „Možno je živeti brez Dunaja. Le da se ne splača.” // Várkert Bazár (20. november 2023)

István Hirtling, gledališki umetnik, in Tibor Mészáros, literarni zgodovinar in raziskovalec Máraijevih del, bosta predstavila ne le odlomke iz Máraijevih del, temveč tudi vznemirljive, edinstvene in malo znane informacije o večnem avtorju. Predstavitve bodo spremljale projicirane slike, dokumenti ter navdihujoča in raznolika glasba Bálinta Tárkányja-Kovácsa, dobitnika nagrade Junior Príma, ki bo občinstvu pomagala poglobljeno absorbirati literarna besedila.

Story Slam – Tvoja zgodba // Gledališka kavarna MU (21. november 2023)

Nova programska serija Gledališča MU vrača skupno izkušnjo pripovedovanja zgodb v sodobni vsakdan. Enkrat mesečno bodo na večerih Story Slam povabljeni gostje delili svoje osebne zgodbe na določeno temo. Po poslušanju zgodb pa boste imeli priložnost v mikrofon povedati svoje zgodbe.

Tudi vi lahko izrečete pesem! // Jókai Anna Salon (21. november 2023)

Mladim prijazna pesniška skupnost, kamor lahko vsakdo prinese in vsakdo lahko pove svojo pesem. Za to priložnost lahko prinesete pesmi, ki spominjajo na zimo in so jih napisali madžarski pesniki.

VERSmindenÁRON // Likethegypsies (22. november 2023)

Áron Sövegjártó bo zapel lahkotne in resne pesmi, recitiral šaljive in resne pesmi ter povedal veliko smešnih zgodb.

Ferencvárosi sztorikoktél – Crippled dog nights v Tompa17 (23. november 2023)

Gostje, ki pripovedujejo zgodbe, so zagrizeni lokalni patrioti, od prodajalca hrane na vogalu, ki si z vsakim ploska, do strastnega fradista, modrega frizerja in dobrosrčnega pesnika. Vsi so vznemirljivi ljudje – običajni ali znani – z zelo različnimi pustolovščinami. A vsem je skupno eno: Ferencváros. Njihove osebne zgodbe so ganljive, smešne, poučne, srce parajoče, sramotne ali celo sramotne – odločite se ob pijači.

10 minut poezije // Örkény Színház (26. november 2023)

Zgodovina in vsakdanje življenje, objektivno in subjektivno, veliko in presežno, gledališče in pesmi ter Lili Monori. Nova predstava gledališča Proton je potovanje skozi čas, prostor, preteklost in sedanjost z Lili Monori, o Lili Monori. Vse se spremeni. Vse je enako.

Večer POKET: predstavitev knjige Csaba Mikó Égető // Kulturno-umetniški center K11 (30. november 2023)

Kitti Jakobovits, Péter Závada in Emese Asztalos se bodo pogovarjali z avtorjem tega simbolističnega kriminalnega romana o mističnem svetu. Márk Márfi, gledališki umetnik.

PETRI80 │ Večer literature in glasbe // Képező (5. december 2023)

Márton Soltész, literarni zgodovinar, se bo s Krisztino Bencsik, literarno kritičarko, in Botondom Pinczésijem, raziskovalcem Petrija, pogovarjal o pesnikovem življenju in ustvarjanju ter predstavil nedavno izdano knjigo „Drugačnost Györgyja Petrija”. Na programu bodo tudi tri pesmi Györgyja Petrija, ki jih bo uglasbil István Kákay.

Literarna terapija s pesmijo in dušo // Ulična knjižnica FSZEK Ugocsa (8. december 2023)

Nadaljujemo lanskoletni cikel literarnih terapij Pesmi in duša, ki polnijo dušo, v knjižnici FSZEK Ulica Ugocsa. Srečanja vodi Ágnes Ladányi, razvojna literarna terapevtka.

ICSZ – večer sodobnega bralnega gledališča (11. december 2023)

V obliki bralno-gledališke predstave bodo uprizorjena tri enodejanka, vsaka bo trajala četrt ure, nato pa bo sledila skupna obdelava besedila z občinstvom, avtorji, izvajalci in organizatorji.