9 knjig o psihologiji in samopopolnjevanju, ki jih morate prebrati to jesen

V tem letnem času se večina od nas osredotoča na upočasnitev in usmeritev vase, zato so v ospredju psihološke knjige in knjige o samopopolnjevanju. Tukaj je naš izbor knjig, ki jih je treba prebrati v prihodnjih mesecih.

Julia Füredi: Vrhunski plenilci

Zakaj bi morali kupiti še eno knjigo o upravljanju podjetij? Na vaši polici je že kup knjig o tem, kako postati dober ali še boljši vodja. Z velikim navdušenjem ste jih vzeli domov, pri deseti strani pa ugotovite, da nobena od njih ni namenjena vam, da vam govorijo, kaj morate storiti, vendar se nikoli ne boste povzpeli na gore pričakovanj, za katere njihovi avtorji trdijo, da bodo iz vas naredili „pravega” vodjo, in da izrekajo iste lažne modrosti, za katere veste, da v resnici sploh niso resnične. Toda ta knjiga je o vas in za vas. Dr. Júlia Füredi, organizacijska psihologinja, je skoraj tri desetletja delala kot višja kadrovska menedžerka v multinacionalnih korporacijah, nato pa se je lotila svojega posla: razvila je mobilno aplikacijo, ki meri transformacijsko zmogljivost organizacijske kulture.

László Móni: Skrivnostna slava

Biti veljaven ni lahko za nikogar, še posebej ne za introverte. Oni so tisti, ki bi morali nase opozarjati na način, ki v resnici ni del njihovega nabora orodij in je v nasprotju z njihovimi najosnovnejšimi instinkti. Avtorica, ki ne le poučuje, temveč tudi raziskuje osebno znamčenje, je tudi sama ena izmed njih, zato lahko introvertirani dobijo vpogled v znamčenje iz prve roke. Predpostavka knjige je, da oblikovanje osebne blagovne znamke ni izključna domena ekstravertov. S praktičnimi metodami in nasveti, opisanimi v tej knjigi, lahko tudi tisti, ki imajo težave pri predstavljanju sebe in svojih dosežkov svetu s samozavestjo in zaupanjem vase, učinkovito gradijo in razvijajo svojo osebno blagovno znamko. Poleg teoretičnega ozadja in nasvetov na to temo bodo introvertirancem pri tem v pomoč navdihujoči primeri. Dr. Móni László je eden prvih madžarskih raziskovalcev, zagovornikov in promotorjev osebne blagovne znamke.

Bea Bibók:Ukradeno otroštvo – Fenomen starševstva – samožrtvovanje v otroštvu, odraslosti in odnosih

Če ste kot otrok morali biti bolj iznajdljivi od svojih vrstnikov, ker so to od vas pričakovali starši … Če so vas v zgodnjem otroštvu obravnavali kot odrasle in ste se vse življenje žrtvovali za druge … Če ste pomemben del svojega časa porabili za reševanje težav in opravljanje nalog, ker ste prostovoljno prevzeli odgovornost za življenja drugih … Če so vam vsi drugi pomembnejši od vas samih… Če neradi prosite za pomoč, ker menite, da lahko vse naredite sami… Če ne morete opustiti nadzora in si prizadevate za popolnost… Če ne upoštevate dejstva, da ste izčrpani, in vztrajate, čeprav se izživljate… Potem je ta knjiga namenjena vam.

Jamie Oliver: One – Čudeži iz enega lonca

„Ne glede na to, kje se nahajate na svoji kuharski poti – ne glede na to, ali ste šele na začetku ali pa ste že zelo izurjen kuhar – vas bodo recepti v tej knjigi, ki temeljijo na preprostosti, navdihnili. Pomislite na to: minimalna količina sestavin, minimalno pomivanje posode in neverjetni okusi. Zato se udobno namestite, sprostite, obrnite strani in se prepustite navdihu! Želel sem napisati knjigo, ki bo vaše življenje naredila veliko bolj prijetno – JEDNO je čarobna številka.” (V tej knjigi, 19. v seriji, naš priljubljeni kuhar Jamie Oliver obljublja, da potrebujete le ponev, hitre in preproste recepte, iz katerih bodo nastale okusne jedi. In zelo malo boste pomivali posodo!

Katherine Morgan Schafler: Priročnik za perfekcioniste – Kako opustiti nadzor in iz sebe izvleči največ

Vas nenehno žge notranja vročica, da bi vse naredili bolje, popolneje, in trpite, ko vam ne uspe? Ste naveličani vseh jalovih nasvetov, naj se „Zadržite”, „Poiščite ravnovesje”, ker preprosto niste sposobni opustiti nadzora? Mnogi izmed nas morda poznajo te misli, s katerimi se moramo kot perfekcionisti vsakodnevno spopadati. Perfekcionizem ima negativen predznak in sami menimo, da se moramo iz njega nekako izvleči. Vendar psihoterapevtka Katherine Morgan Schafler ta pojav postavi v povsem novo luč, ko na podlagi večdesetletnih izkušenj trdi, da perfekcionizem ni breme, temveč moč, dar, ki ga lahko s pravim odnosom izkoristimo v svojo korist.

Orsolya Iványi: Vse o spremenljivkah

Vse od hormonske terapije do raka dojk. Ali lahko vročinski valovi res trajajo več let? Kaj je perimenopavza? Čas je, da se iskreno pogovorimo o menopavzi! Menopavza je naravni proces, ki se po določeni starosti pojavi v življenju vsake ženske in lahko močno vpliva na vse vidike življenja, od zdravja do odnosov in dela. Kljub temu je o njej težko govoriti. Avtorica knjige Orsolya Iványi je komunikacijska svetovalka, graditeljica skupnosti, prva aktivistka za menopavzo na Madžarskem in ustanoviteljica gibanja Live for Women Over 40. Njeno poslanstvo je pomagati ženskam v prehodu, njen cilj pa je spremeniti dojemanje menopavze in tudi dojemanje žensk po 40. letu starosti.

Ildikó Szigeti: Psihostripija

Psihologinja Ildikó Szigeti ne želi soditi, temveč razumeti in pomagati strankam pri sprejemanju lastnih odločitev. Posebnost njene knjige je, da psihologinja o sebi in terapevtski situaciji razmišlja skozi zgodbe štirih oseb. Iskrenost, ki ruši tabuje, in dvojni pogledi so osvobajajoči: izkaže se, da obiskovanje terapije ni sramotno, ne glede na to, kako močna je duševna stigma družbe. K terapevtu ne hodijo nori, ekstremni liki, temveč običajni ljudje, ki so se odločili, da je čas, da spoznajo sebe in spremenijo svoj položaj. Štirje različni primeri ponazarjajo tisto, s čimer se spopadamo vsi: nenehne laži življenja.

Yuki Hattori: Mačji jezik – kaj si vaša mačka resnično želi

Zakaj mačke plezajo na tesna mesta? Zakaj tako veliko spijo? In kar je najpomembneje: kako lahko izboljšamo njihovo življenje? Dr. Yuki Hattori je najbolj znan in najboljši mačji zdravnik na Japonskem. Ta priročni priročnik, poln čudovitih ilustracij, vam bo pomagal, da si občutke svoje mačke prevedete sami. Dr. Hattori je v diagramih ponazoril različne položaje mijavkanja, muckanja in repa. Morda se zdi, da je skrb za mačko preprosta, vendar je treba biti pozoren na toliko malenkosti: kam z vodo, pri kakšni temperaturi se dobro počutijo, kako jim urediti kožuh. To bo v veliki meri vplivalo na kakovost njihovega življenja. S skrbjo in ljubeznijo lahko poskrbite, da bo vaša mačka bolj zdrava in srečna – in tudi vi boste srečnejši.

V redu sem! in sem srečna! Ustvarjalni dnevnik veselja za vsakdanje življenje – paket

Ta knjiga vas bo navdihnila. S pomočjo citatov in nasvetov vam bo pomagala ugotoviti, kaj vas napolnjuje z veseljem, in vam pomagala, da boste z veseljem osmislili trenutke, ki jih imate. Če boste pozorni na to, kaj vas osrečuje, in o teh stvareh razmišljali s hvaležnostjo, študija v reviji Harvard Health pravi, da se boste „počutili bolj pozitivno, bolj uživali v lepih doživetjih, izboljšali svoje zdravje, se lažje soočali z nesrečami in razvijali močne človeške odnose.” Kaj boste našli med prebiranjem knjige: takoj uporabne nasvete in vaje, ustvarjalnost, samoizražanje in notranje dobro počutje.