5 odličnih razstav v Budimpešti, ki jih novembra ne smete zamuditi

Novembra je v Budimpešti na ogled nekaj odličnih razstav, od zanimivega pogleda na vsakdanje življenje do vznemirljivega sodobnega oblikovalskega projekta. Oglejte si naše najljubše!

Med borci za svobodo – fotografije Johna Sadovyja iz časa madžarske revolucije leta 1956

John Sadovy (1925-2010), na Češkem rojeni fotoreporter, je leta 1956 po naročilu ameriškega fotografskega tednika Life obiskal Madžarsko in v štirih dneh, od 29. oktobra do 1. novembra, posnel dogodke revolucije in vojne za neodvisnost. Njegove fotografije iz tega obdobja so postale svetovno znane na straneh revije Life in drugih pomembnih tujih tiskovnih publikacij. Na začasni fotografski razstavi v Madžarskem narodnem muzeju bodo na ogled svetovno znane fotografije tega fotoreporterja ter več še nikoli videnih posnetkov iz Madžarske, ki omogočajo vpogled v življenje borcev za svobodo in prebivalcev Budimpešte med premirjem ter prikazujejo, kako so se oboroženi uporniki in neoboroženi civilisti, odrasli in otroci, odzvali na vojno.

Madžarski nacionalni muzej | do 10. decembra 2023

Pál Maléter v vojašnici Kilian, med vojaki in borci za svobodo. Budimpešta, konec oktobra 1956. Foto: John Sadovy / Vir: Madžarski narodni muzej

Buliash Todaeva.

V začetku oktobra je Muzej uporabne umetnosti odprl novo razstavo v vili Ráth György. V ciklu “V ciklu” je predstavljena kalmuško-ruska oblikovalka Buliash Todaeva, ki živi v Franciji. V okviru serije muzej vabi sodobne umetnike, da izberejo predmet iz zbirke in po njegovem navdihu ustvarijo svoj dizajn. Osrednji del nove razstave je zbirka vrečk iz reciklirane plastike s sloganom „system change, not climate change” na traku.

Ráth György-villa | do 7. januarja 2024

In Rivaldafény – Legendarni gledališki plakati znanih madžarskih grafičnih oblikovalcev

Ulični plakat je minljivo umetniško delo, smrtno obsodbo dobi, ko je odstranjen, in potomstvo lahko običajno ohrani le tiste, ki niso bili uporabljeni v prvotni namen. Še manj je gledaliških plakatov, ki jih je bilo narejenih manj kot njihovih filmskih kolegov, zato jih je tudi manj ohranjenih. Toda tisti, ki so uspeli, lahko tako kot kinematografski plakati pokažejo veličino madžarskih plakatistov. Ta razstava prikliče v spomin legendarne predstave velikih gledališč, pa tudi svet podeželskih igralnic in varietejskih predstav v prestolnici. Obisk razstave je brezplačen!

Eötvös10 | 21. november 2023 – 21. januar 2024.

Ancient Greece – Starodavna Grčija

Razstava obiskovalcem ponuja edinstveno priložnost, da se potopijo v čarobni svet antične Helase. Razstava, ki bo na ogled do februarja, je nastala ob podpori Nacionalnega muzeja grške zgodovine, zato ste lahko prepričani, da resnično predstavlja dejstva in zgodovinske trenutke, ki zvesto odražajo nekdanjo slavo teh skrivnostnih mestnih držav. Razstava s kipi, artefakti, oklepi, orožjem, starinskimi instrumenti, starinskimi stanovanji in številnimi drugimi postavitvami razkriva zgodovino starih Grkov.

Etele Plaza (3. nadstropje) | do 11. februarja 2024

PRES MENZO – ONKRAJ MENZE – Skrivnosti, dejstva in perspektive v šolski prehrani

Ste obiskovalec? To vprašanje nas povezuje že več generacij, kot bi nam pomežiknilo. Čeprav skoraj polovica šoloobveznih otrok že desetletja obeduje v izobraževalnih ustanovah, se o šolski prehrani na razstavah ne govori prav pogosto. Nanjo imamo prijetne in neprijetne spomine kot na del našega otroštva in mladosti, ki oblikuje naše odraslo življenje. Razstava v slikah, predmetih in figurah, pa tudi v najnovejših raziskovalnih izsledkih, prikliče nazaj preteklost in predstavljivo prihodnost.

Madžarski muzej trgovine in gostinstva | Do 21. aprila 2024 | Spletna stran