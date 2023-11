Dimni okusi in nepozabno vzdušje na najbolj kul večerjah BBQ v Budimpešti

Petrol Beer & Barbeque, priljubljeni BBQ raj na Velikem bulvarju, novembra pripravlja vznemirljive tematske večere. Ljubitelji ameriških okusov in ljubitelji kraft piva bodo našli nekaj zase, v živo pa bo celo rock’n’roll hacacáré.

Petrol Beer & Barbeque se nahaja v živahnem središču mesta in je najbolj znan po svojih prenovljenih jedeh BBQ, ki jih je v Budimpešti težko najti. Izbor jedi je impresiven že sam po sebi, najboljša domača piva pa gredo z roko v roki z nepozabnim doživetjem Petrol.

November je še posebej primeren čas za obisk, saj so v tem mesecu na voljo 3 posebne večerje z jesensko tematiko. Izbirate lahko med njihovim dogodkom, ki vam bo pričaral okuse in vzdušje Tennesseeja, večerom z lokalno pivovarno White Rabbit in programom energične glasbe skupine Dynamite Dudes!

Bencinske države: Tennessee (9. november 2023)

V četrtek odletite naravnost v Tennessee in si privoščite nekaj najbolj neustavljivih dimljenih dobrot juga. Od 18. ure dalje so prijatelji vabljeni v Petrol na priložnostno večerjo, na kateri ne bo treba početi drugega kot uživati v mesu na žaru, ki se bo cvrčalo v pari.

Kakšno izbiro torej imamo? Ocvrte kumarice ali ocvrte kumarice z dimljenim česnovim majonezom, piščančji krožnik J. Knoxville hot chicken in sendvič Nashville hot chicken s hrustljavimi piščančjimi prsmi. Slastne jedi zaključimo z bananinim pudingom.

Petrol x Fehér Nyúl (16. november 2023)

Natanko čez teden dni, 16. novembra, bosta Petrol in Fehér Nyúl ponovno gostila edinstveno gastronomsko doživetje, ki bo vključevalo najbolj priljubljene „best of” jedi s prejšnjih pivskih večerij, skupaj z dimljenimi BBQ jedmi in ledeno hladnimi madžarskimi kraft pivi.

Rock’n’Smoke – Dynamite Dudes @ Petrol (24. november 2023)

Rock’n’roll hiti skupine Dynamite Dudes, ki so znani po svojih energičnih nastopih, bodo v četrtek zvečer glavna atrakcija na Petrolu, njihove melodije pa bodo poskrbele za poln plesni parket! Živahne melodije bodo odlična spremljava Petrolovim običajnim drobtinicam in kraft pivu.

Petrol Beer & Barbeque

1094 Budimpešta, József körút 35.

petrolbbq.hu