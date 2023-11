Odpre se brezplačna razstava na prostem z ilustracijami, ki prikazujejo 150 let prestolnice

Ob 150. rojstnem dnevu prestolnice bodo novembra v središču Budimpešte odprli resnično edinstveno razstavo.

17. novembra, na uradni rojstni dan Budimpešte, bo park Városháza v središču mesta gostil posebno, brezplačno razstavo na prostem. Ob rojstnem dnevu prestolnice bodo na panojih v parku na ogled unikatna dela 151 sodobnih ilustratorjev.

V skupnem sodelovanju med The Budapester in Budapest Brand bo 151 edinstveno ilustriranih naslovnic The Budapester prikazalo zadnjih 150 let prestolnice. Ilustracije 151 sodobnih madžarskih grafikov bodo upodabljale vsako leto in izjemne dogodke, ki so se zgodili v tem letu od leta 1873 do danes.

Po načrtih organizatorji načrtujejo izdajo notranje razstave in knjige del. Več informacij o dogodku najdete s klikom tukaj.