Eno najlepših drsališč v Budimpešti bo kmalu odprlo svojo sezono

Največje in hkrati eno najlepših drsališč v Budimpešti od 17. novembra pričakuje staro in mlado željne drsanja v tej sezoni.

Po načrtih – odvisno seveda od vremena – bo drsališče Városliget Art odprlo svoja vrata za drsanje željne tretji vikend v novembru.

Ob otvoritvenem vikendu od 17. do 19. novembra, ki sovpada s 150. rojstnim dnevom Budimpešte, so predvideni slovesna otvoritev, posebni programi in celodnevni odpiralni čas.

Odpiralni čas za otvoritveni vikend je naslednji:

17. november (petek): od 9.00 do 13.00 in od 17.00 do 21.00.

18. november (sobota): 10.00-14.00 in 16.00-21.00

19. november (nedelja): 10.00-14.00 in 16.00-20.00

Več informacij o otvoritvi in podrobnosti o nakupu vstopnic najdete na spletni strani Városliget Műjégpálya na tej povezavi.