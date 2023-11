5 literarnih kavarn v Budimpešti, ki bi jih bilo škoda zamuditi

Od bogate zgodovinske preteklosti prestolnice in patiniranih kavarn do bolj sproščenih krajev domačinov smo našteli 5 vznemirljivih literarnih kavarn v Budimpešti, ki imajo svoje mesto na mestnih seznamih.

Central Grand Café & Bar

Na prelomu stoletja je Central Grand Café & Bar, ki se nahaja v osrčju 5. okrožja, deloval kot eno najpomembnejših središč madžarskega literarnega življenja in je leta 1887 prvič odprl svoja vrata javnosti. Nekdanje zatočišče zahodnih pisateljev – vključno z Adyjem, Kosztolányijem in Koroško – po turbulentnih letih zdaj sije v svojem starem sijaju in pričakuje goste, ki želijo doživeti klasično vzdušje velike kavarne. V elegantnem prostoru z visokimi stropi lahko izbirate med bogato ponudbo zajtrkov, lahkih bistrojskih jedi ter seveda odličnih kav in edinstvenih slaščičarskih kreacij.

1053 Budimpešta, Károlyi utca 9.

Három Sérb Kávéház

Három Sérb Kávéház, skrit v pritličju Višje strokovne šole JÖSz, je bil odprt šele pred nekaj leti, a si je hitro utrl pot v srca meščanov prestolnice. Vse, kar je potreboval, je bil interier, ki spominja na okolje kavarniške kulture s preloma stoletja, prijetna terasa na notranjem dvorišču, okusna kava, fantastični zajtrki, bogata ponudba kosil, prijazne cene in pester kulturni program. Med slednjimi najdemo tudi literarne razprave, akustične koncerte in likovne razstave.

1056 Budimpešta, Szerb utca 3.

Hadik

Noben članek s seznamom literarnih kavarn v prestolnici ne bi bil popoln brez Hadika, legendarnega lokala na Bartók Béla út, odprtega okoli leta 1910. Sprva ga je čakal izjemen uspeh, v drugi polovici desetletja pa se je kavarna z meščanskim vzdušjem napolnila z življenjem in literaturo. Aranka Böhm in njena dekleta so se najprej zgrnile sem, kmalu zatem pa Frigyes Karinthy in velikani tistega časa, med njimi Dezső Kosztolányi in Zsigmond Móricz. Tudi s perspektive 100 let lahko rečemo, da je Hadik še vedno zvest svojemu imenu: poleg najbolj pestrega literarnega dogajanja v mestu lahko zdaj tukaj uživamo v odlični kavi, tortah, bistrojskih jedeh in koktajlih.

1111 Budimpešta, Bartók Béla út 36.

Kavarna New York

V pritličju mogočne palače v zgodovinskem slogu na Erzsébet körút najdemo legendarno budimpeštansko literarno kavarno New York Café, odprto leta 1894. Od leta 1900 je svetla notranjost kavarne gostila več literarnih in umetniških omizij. K temu so pripomogli tukaj dostopni leksikoni in periodika, na katere so se lastniki naročili, priskrbeli pa so tudi papir za zvezke, nalivna peresa in črnilo za literate. Danes je New York Café postala ena izmed najbolj priljubljenih turističnih atrakcij Budimpešte, kjer so gostje pripravljeni na mizo čakati tudi do 20-30 minut, a je ne moremo več omenjati kot literarno stičišče.

1073 Budimpešta, Erzsébet körút 9-11.

Három Holló

Három Holló, ki se nahaja le nekaj minut hoje od trga Ferenciek, danes deluje kot priljubljena literarna kavarna in je svoja vrata odprl leta 2017, ob 140. obletnici rojstva Endreja Adyja. V trinadstropni restavraciji se je z leti razvilo živahno kulturno življenje: tu vsak teden organizirajo predstavitve knjig, gledališke predstave, glasbene večere, likovne terapije, literarne razprave in druge raznolike dogodke. Poleg tega je Három Holló odlična izbira čez dan, če želite študirati ali delati, kjer ponujajo tudi okusen in poceni meni za kosilo.

1052 Budimpešta, Piarista köz 1.