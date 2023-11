Brezplačni koncerti oživijo budimpeštanske restavracije – Noč glasbe!

16. novembra lahko na različnih prizoriščih v Budimpešti uživate v seriji brezplačnih koncertov, s katerimi bomo obeležili Noč glasbe.

Noč glasbe bo noč klasične glasbe v priljubljenih nočnih klubih, kavarnah in barih prestolnice, komorni ansambli pa bodo igrali ne le v središču mesta, temveč tudi v obrobnih okrožjih.

Nastopili bodo tudi številni mednarodni glasbeniki, vključno z mednarodnimi študenti Lisztove akademije in mladimi tujimi umetniki, ki jih organizirajo veleposlaništva partnerskih držav.

Udeležba je brezplačna, vendar se zaradi velike udeležbe vedno splača rezervirati mizo, kjer je to mogoče.

Lokacije Noči glasbe v letu 2023:

Lajosa Tomoryja, vila Herrich-Kiss

Külvárosi Kávéház – 1041 Budapest István út 26.

Béla Bár – Bartók Béla út

KEG Sörház – Orlay utca 1.

Szatyor/Hadik – Bartók Béla út

Mitzi Café – Bartók Béla út

Három Holló Kávéház – Piarista köz 1.

Magvető Café – Dohány u. 13.

Lumen – Horánszky u. 5.

Púder Bárszínház – Ráday u. 8.

ISON – Hársfa u. 25.

Babka Étterem – Pozsonyi út 20.

Kulturni center Turbina – Vajdahunyad utca 4.

Večina dogodkov se začne ob 18:00 in v večini krajev traja do 22:00. Izjemi sta Three Ravens in Turbina, kjer se koncerti začnejo pozneje.