7 vodenih sprehodov za november, s katerimi boste odkrivali zakulisje prestolnice

Niti nestanovitno vreme niti krajši dnevi ne morejo omejiti vašega raziskovanja mesta: tukaj je 7 vodenih sprehodov za november, ki jih ne smete zamuditi.

Časovna kapsula Art déco – potovanje skozi čas na sedežu sindikata Vasas v Yózsefvárosu

11. in 25. novembra boste prestopili prag kultne stavbe, za katero se zdi, da se je čas ustavil. V edinstvenem art deco vzdušju sedeža sindikata Vasas v Yózsefvárosu lahko med drugim raziskujete otipljivo preteklost skozi sejne sobe, staro restavracijo in nekdanjo rokoborsko dvorano. Če se boste odločili pridružiti ekipi projekta hosszúlépés.járunk? vas čaka pravo potovanje skozi čas in dve uri nepozabne pustolovščine.

Sprehod bo potekal: 11. in 25. novembra.

Čipke in čokolada – Sprehod po sledeh žensk 20. stoletja na gradu Buda

12. in 25. novembra, od 11. do 23. ure, bodo na vodenem sprehodu po budaškem gradu v ospredju ženske z gradu Buda. Pogovori bodo potekali o ženskah iz elite in celo iz grajskega okrožja, ki niso bile ne monarhinje ne nadvojvodinje in celo ne aristokratinje. Dvourni program bo odgovoril na vprašanja, kot je, kdo je zajtrkoval v Matijevi cerkvi ali kdo se ni bal dešifrirati kod na tajni radijski postaji? Sprehod vključuje tudi skrivni recept za pecivo, na vprašanje zakaj, pa seveda odgovori sprehod.

Datumi sprehodov so: 12. in 25. november

Zuglói sztorizó – Od železnice do onkraj luže

18. novembra lahko pričakujete 2,5 ure nepozabnega doživetja, če se odločite pridružiti ekipi City Works na prisrčnem pripovedovanju zgodb v Zuglóju. Zugló, ki ni niti mestno središče niti predmestje, je že od časov reform vedno spreminjajoči se del mesta s hrupnimi bulvarji in mirnimi stanovanjskimi območji. Na sprehodu boste izvedeli, zakaj je nevarno biti pilot piščanca, obiskali pa boste tudi nekaj najbolj očarljivih uličnih umetnin 50. let in prvi japonski vrt v prestolnici.

Sprehod bo potekal: 18. novembra

Razkošni mozaiki, barvita steklarska dela

18. novembra od 10. ure dalje boste lahko pokukali tudi v poseben svet, v edinstveno umetnost Mikse Rótha. Na triurnem sprehodu po umetnikovem nekdanjem domu, med zidovi edinstvene cerkve in spektakularnimi pročelji stavb, ki jih je mogoče videti povsod, boste lahko sledili sledi s svetlobo prepojenih steklenih slik in bleščečih mozaikov. Ne skrbite niti za trenutek, seveda boste deležni mojstrovin genialnega umetnika.

Sprehod bo potekal: 18. novembra

Zgodbe iz trikotnika sinagoge

Judovska četrt Pešta bo 19. novembra, tako kot 26. novembra, med Imagininim vznemirljivim vodenim sprehodom razkrila svoje skrivnosti in zgodbe. Pridružite se nam, tudi če ste se tu sprehodili že tisočkrat, še bolj pa, če tega še niste storili. Če se želite izgubiti v lepoti zavitih ulic in spoznati zgodbe judovskih družin, ki so tu živele, lahko v trikotniku sinagog raziskujete enega najbolj kontroverznih, a hkrati edinstvenih delov prestolnice.

Sprehod je načrtovan za: 19. in 26. november.

Slavne ljubezni v objemu hriba Gellért

25. novembra se bo od okrasnega vodnjaka na Trgu svetega Gellérta začel voden sprehod, ki bo razkril slavne ljubezni, ki so objemale grič Gellért. Udeležite se lahko dvournega potovanja skozi čas, na katerem vam bodo znane in neznane stavbe razkrile svoje legendarne like in ljubezni. Če ste se vedno spraševali, po kom je bil oblikovan lik Sladke Ane Dezsőja Kosztolányija, kakšna je bila romanca Karinthyja in Böhma z Aranko in koga je Zsigmond Móricz povabil na zmenek v kavarno Hadik, potem se morate pridružiti ekipi Pestbuda Walks.

Datum sprehoda: 25. november.

Ena minuta Újpesta – Grofovsko posestvo, kmetija duhov, industrijsko mesto

Manj znano, a zato toliko bolj zanimivo okrožje prestolnice bo 26. novembra javnosti na vodenem sprehodu predstavila delavnica za sprehode. Pričakujete lahko 2-2,5 ure aktivne sprostitve, od secesijske palače do sinagoge in observatorija v obliki zvezde. Spoznali boste, kako so grofje, Judje in industrialci poskrbeli za razcvet mesta Újpest in kako se je z vsakdanjimi zgodbami zapisalo v večnost. Lahko ste prepričani, da boste zaradi enominutnih filmov na Újpest gledali drugače.

Sprehod bo potekal: 26. novembra