13 odličnih brezplačnih jesenskih dejavnosti v Budimpešti v novembru

V zadnjem jesenskem mesecu vam ponujamo več kot ducat brezplačnih dejavnosti v glavnem mestu. Od vodenih sprehodov po mestu do dogodkov z živo glasbo – izberite novembrski program, ki vam najbolj ustreza!

Budapest Bejáró, Sprehodi po Budimpešti – vodeni sprehodi // več lokacij (4.-19. november 2023)

Z vodenimi sprehodi Budapest Bejáró 4. in 5. novembra raziščite najzanimivejše ulice prestolnice! Spoznajte veliko skrivnosti o Budimpešti, rešite uganke v knjigi ugank in celo osvojite eno od super nagrad! Prijavite se lahko s klikom na spodnjo povezavo!

Spominski koncert Györgyja Cziffra – Dva obraza klavirja // Kult13 (7. november 2023)

V Angyalföldu bosta nastopila dva nagrajenca festivala Cziffra z izjemnimi talenti: pianist-skladatelj ml. Elemér Balázs in jazzovski pianist-skladatelj Krisztián Oláh bosta nastopila v dveh koncertnih dvoranah Angyfaifa. Oba sta mlada umetnika, dobitnika nagrade Junior Prima, ki bosta v večeru poleg dveh štiriglavcev izvajala lastne skladbe.

nota bene v Központ (9. november 2023)

Nota bene je pogovorni izraz, ki se uporablja v pisni in ustni obliki za opozarjanje na dejstvo, da se bo zgodilo nekaj zelo pomembnega … in kaj je lahko pomembnejše od kakovostne zabave? Ekipa nota bene se bo ves večer vozila po minimalističnih linijah, da bi vam ponudila bolj hrustljavo kot hrustljavo glasbo.

13 obrazov Budimpešte – fotografska razstava // Eötvös10 (9.-26. november 2023)

V galeriji Eötvös10 se odpira razstava fotografij, ki so jih člani delavnice Szebeni posneli ob 150. obletnici Budimpešte. Člani fotografske ustvarjalne skupnosti Szebeni Műhely so poklicni fotografi, ki poleg svojega vsakdanjega dela ustvarjajo fotografije, ki odražajo resničnost vsakdanjega življenja članov ustvarjalne skupnosti. Tokrat so fotografi fotografirali naše ljubljeno glavno mesto, pri čemer so pokazali svojo individualno vizijo in avtonomno ustvarjalno osebnost.

(RE)Kultiplex urbani sprehod – Po podzemlju Ferencvárosa s Tamásom Bezsenyijem (10. november 2023)

Kultiplex je bil v podzemnem vesolju Budimpešte kultni, skoraj sakralni kraj. Prireditve popularne glasbe v četrti v pozni Kádárjevi dobi so se odvijale v klubskih prostorih, ki so bili vir Kultiplexa, ki je imel po spremembi režima pomemben vpliv kot kompleks nočnih klubov. To je mogoče raziskati na sprehodu po mestu, ki se začne v plesnivem svetu nekdanjih univerzitetnih kletnih klubov in nadaljuje prek dogodkov množične glasbe do normativnega obstoja javnih prostorov na koncu ceste. Zbor ob 17.00 pred glavnim vhodom v Corvinus, Fővám tér.

Noč glasbe // več prizorišč (16. november 2023)

Noč glasbe je večer glasbe, ki ni običajna! Klasični komorni ansambli bodo igrali na priljubljenih prizoriščih v prestolnici za ljudi, ki to izkušnjo morda le redko iščejo v koncertnih dvoranah. Več deset prizorišč bo glasbo poneslo ne le v središče mesta, temveč tudi v obrobne predele. Koncerti se začnejo pozno popoldne in na nekaterih prizoriščih trajajo do polnoči. Udeležba je brezplačna!

Skupaj mesto – Vse najboljše, Budimpešta! // več prizorišč (17.-19. november 2023)

Ob praznovanju rojstnega dne Budimpešte lahko prebivalci mesta pričakujejo posebna presenečenja: gledališče Merlin, ikonična stavba prestolnice, bo po 12 letih ponovno zaživelo, dvorišče mestne hiše bo odprto za obiskovalce, čaka pa vas tudi cel teden dogodkov, bleščečih zabav, predstav, koncertov in razstave na prostem! Skupaj praznujmo 150 let Budimpešte!

Zsugapest // Občina Kastner, Népszínház utca (19. november 2023)

Hrbtenica dogodka bo slovesnost ulti in snap: starejši prebivalci soseske se bodo vrnili na svoja stara prizorišča in se – na najboljši možni način – pomerili z današnjo mladino. To nekonvencionalno, transgeneracijsko, nostalgično doživetje bo potekalo v obliki celovitega družinskega programa, na katerem bo mogoče okusiti in prisluhniti gastronomski in zabavni dediščini kraja v prenovljeni obliki.

V središču pozornosti – Legendarni gledališki plakati znanih madžarskih grafičnih oblikovalcev // Eötvös10 (od 20. novembra 2023)

Ulični plakati so minljiva umetniška dela, smrtno obsodbo dobijo, ko jih odstranimo, in potomstvo lahko običajno ohrani le tiste, ki niso bili uporabljeni v prvotni namen. Še manj so to gledališki plakati, ki jih je bilo narejenih manj kot njihovih filmskih kolegov in jih je zato tudi manj ohranjenih. Toda tisti, ki so uspeli, lahko tako kot kinematografski plakati pokažejo veličino madžarskih plakatistov. Ta razstava prikliče v spomin legendarne predstave velikih gledališč, pa tudi svet podeželskih igralnic in varietejskih predstav v prestolnici.

Izmenjava knjig v Szatyor (26. november 2023)

26. novembra bo ves dan na sejmih Hadik in Szatyor posvečen branju in knjigam. Medtem ko bo v galerijah Hadik in Szatyor potekal knjižni sejem, bo v galeriji Szatyor potekala izmenjava knjig. Nezaželene knjige oddajte na zbirnih mestih, 26. novembra pa prelistajte knjige, zbrane med zbiralno akcijo, in tiste, ki so vam všeč, odnesite domov! Udeležba je brezplačna, vendar se je treba prijaviti.

Zimski Pagonyfest // Kulturni center na trgu Marczibányi (26. november 2023)

Na festivalu bodo predstavljene najnovejše Pagonyjeve božične knjižne izdaje in igrače, pridružite pa se lahko tudi adventnim pripravam. Na trgu Marczibányi bodo na voljo tudi gledališče, obrt in super popusti.

Ženske v ospredju življenja – z dr. Reko Fodor o pobožnosti // Hiša Benedeka Virága (29. november 2023)

V Hiši Benedikta Cveta bo potekal niz medgeneracijskih pogovorov za ženske, ki gradijo skupnost in na katerih bodo sodelovale navdihujoče ženske. Prvo srečanje bo na temo darovanja, moderatorka Noémi Genda se bo pogovarjala z Dr. Réko Fodor, zdravnico misijonarko in direktorico Mednarodne humanitarne fundacije AFRICA. Dogodek je brezplačen, vendar je potrebna prijava.

+1 Policijski muzej (stalna razstava)

Policijski muzej v Budimpešti ponuja tri stalne brezplačne razstave za vse, ki jih zanimajo kriminalni primeri. Na kriminalistični razstavi so predstavljeni znani madžarski kriminalni primeri, zgodovina madžarske policije od leta 1848 do danes, na fotografski razstavi „Preteklost in sedanjost” pa stare in sodobne policijske fotografije. Po predhodnem dogovoru so na voljo tudi brezplačni vodeni ogledi in muzejska izobraževanja.

1087 Budimpešta, Mosonyi utca 5.