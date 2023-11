Najboljši filmi leta 2023 R1: 15 romantičnih filmov, ki jih letos ne smete zamuditi

Zbrali smo najboljše romantične filme leta 2023 za trenutke, ko se boste sami ali celo v paru topili pred televizorjem ali monitorjem. Najbolj ganljivi novi romantični filmi, najbolj pikantne romantične komedije na enem mestu.

Najboljši romantični filmi 2023

Emma Stone v romantičnem znanstvenofantastičnem filmu Ubogi pari

Najboljši madžarski romantični filmi leta 2023:

Látom, amit látsz – Vidim, kar vidiš ti

Abel, mladenič v poznih dvajsetih letih s posebnimi sposobnostmi, dela v podjetju za reševanje otrok, ki ga vodi slepi profesor Fellegi. Ko zapre oči, lahko vidi skozi oči izgubljenih otrok in jih pomaga najti. Njegovo delo je njegovo življenje, ki si ga deli le s starosto teto Mituk. Vendar se vse spremeni, ko naredi napako in se mu pridruži videnje odrasle ženske, Vere. Zaradi nje začne svet videti drugače in med njima se vzpostavi nenavadna vez.

Az első kettő – Prva dva

Razmerje na daljavo med ameriškim dekletom in madžarskim fantom doživi nepričakovan preobrat, ko njuna načrtovana poroka nepričakovano propade. Zaljubljenca imata na voljo en dan, da se odločita o usodi svojega razmerja. Vesta, da se bo razdalja med njima kmalu povečala na tisoče kilometrov. V naglici zadnjega dne se oklepata sanj o tem, da sta prva dva, ki sta se zaljubila ob zori časa – medtem ko se družinsko kosilo izteka, kovček polni in letalo je tik pred vzletom.

Hulló levelek – Padajoči listi

Dva osamljena človeka se po naključju srečata v helsinški noči in poskušata najti prvo ljubezen svojega življenja.

Red, White & Royal Blue (Amazon)

Po uspešnici New York Timesa posneta zgodba o Alexu, sinu ameriškega predsednika, in britanskem princu Henryju, katerih dolgotrajni spor ogroža ameriško-britanske politične odnose. Ko sta tekmeca prisiljena skleniti premirje, se med njima zaradi taljenja ledu končno prižge iskra, ki je nista pričakovala.

Znachor (Netflix)

Nekoč spoštovani kirurg, ki je izgubil družino in spomin, dobi priložnost za odrešitev, ko se ponovno združi z nekom iz pozabljene preteklosti.

Love at First Like

Cinična novinarka, ki ji je dodeljena naloga, da poroča o aplikaciji za zmenke z imenom Don Juan, sčasoma ugotovi, da je v njej veliko več, kot se zdi na prvi pogled.

Love at First Sight (Netflix)

Dva neznanca se srečata na letu v London, vendar ju usoda loči. Ponovna združitev se zdi malo verjetna, vendar ljubezen kljubuje vsem možnostim.

What’s Love Got to Do with It? (HBO Max)

Kako danes najti pravo ljubezen? Odgovor išče režiserka dokumentarnih filmov Zoe, ki nenehno vrti aplikacije za zmenke. Vendar ji vlečenje levo in desno ne prinese nič drugega kot neskončno vrsto razočaranih moških, zaradi česar je nezadovoljna ne le ona, ampak tudi njena ekscentrična mati Cath. Za Zoejinega prijatelja iz otroštva in soseda Kaza so stvari na prvi pogled lažje, saj so mu starši v Pakistanu našli lepo nevesto. Zoe se odloči, da bo v svojem naslednjem filmu spremljala vsak korak načrtovane poroke, vendar med snemanjem ugotovi, da se o ljubezni nauči veliko novih stvari.

Chronique d’une liaison passagère

Charlotte, sproščena in neodvisna mati samohranilka, in Simon, zaskrbljeni poročeni moški, se spustita v strastno romanco. Že od začetka se strinjata, da bo njuno razmerje zgolj fizično. Strinjata se, da nimata skupne prihodnosti, vendar se vse bolj navezujeta drug na drugega.

Le tourbillon de la vie

Kaj če… ? Tako Julia gleda na svoje življenje s pogledom na drugo življenje, drugo usodo, ki bi jo lahko imela, če bi se v tistem trenutku, v vsakem pomembnem obdobju svoje kariere in osebnega življenja, odločila drugače. Ali bi živela srečnejše in uspešnejše življenje, spoznala drugo ljubezen, imela bolj glamurozno kariero? Eno življenje: nešteto možnosti. Kaj pa če … je ljubeča izpoved o življenju, ki govori naravnost v srce.

Mascarade

Adrien, privlačen in očarljiv nekdanji plesalec, je zaradi nesreče z motorjem uničil svojo kariero. Dneve preživlja na francoski rivieri, kjer se poskuša uveljaviti kot pisatelj, ob tem pa spoznava bogato nekdanjo filmsko zvezdo Martho, ki poskuša svojega mladega ljubimca razvajati na vse mogoče načine. Toda kljub vsem bleščečim zabavam in morju denarja si Adrien želi več. Ko spozna lepo in neustavljivo Margot, mojstrico manipulacije, se jima porodi diabolični načrt.

No Hard Feelings

Maddie je napadel davkar, odvzel ji je avto, zdaj pa si ogleduje njeno hišo. Hitro mora dobiti denar. Vendar ne more najti dostojne službe. Ja, ampak on jo ima – to je noro. Naleti na oglas, v katerem starša, ki svoje otroke ljubita z ljubeznijo opic, iščeta “dekle” za svojega sina, preden gre na univerzo.

Sugar and Stars

Yazida že od malih nog zanimata peka in slaščičarstvo. Ker je odraščal v domu in v rejništvu, je bila za fanta dolga pot, da se je naučil manir, ki se pričakujejo v elitnem svetu gastronomije. Od Épernaya do Monaka in Pariza se uči od najbolj priznanih mojstrov, da bi bil najboljši in uresničil svoje sanje o zmagi na svetovnem prvenstvu slaščičarjev.

Simple comme Sylvain

Sophia, štiridesetletna profesorica filozofije, je že deset let v zaupnem razmerju s Xavierjem, s katerim si deli podobno videnje sveta. Njuni dnevi so zapolnjeni z otvoritvami razstav, bralnimi večeri in neskončnimi večerjami s prijatelji. Ko za prenovo njune nove počitniške hiše najamejo privlačnega mojstra Sylvaina, se njen svet obrne na glavo in znajde se v strastnem razmerju s spolno neustavljivim moškim.

Poor Things

Novi film Yorgosa Lanthimosa je neverjetna zgodba o fantastičnem razvoju Belle Baxter. Dr. Godwin Baxter, znanstvenik z briljantnim umom in nenavadnimi metodami, oživi mlado žensko. Pod njegovim varstvom Bella hrepeni po znanju. V želji, da bi spoznala svet, pobegne z Duncanom Wedderburnom, grobim in razuzdanim odvetnikom, in skupaj se podata na viharno pustolovščino čez vse celine. Bella, osvobojena predsodkov svoje dobe, izjemno hitro raste, da bi uresničila svoje ambicije in se zavzela za enakost in svobodo.

+1 romantični film, ki ga lahko pričakujemo leta 2023:

Cicaverzum

Film Cicaverzum govori o 30-letni Fani, ki je zaradi svoje preteklosti že zdavnaj obupala nad ljubeznijo, toda nekega dne ji začne dvoriti črni maček. Fani je uspešna arhitektka, vendar je po srcu še vedno dekle, zato se zaljubi v mačo mačka, čeprav je mačji glas samo njen. Nenavadna romanca ima vse bolj nenavadne zasuke, dokler narcistični Maček Fani ne potisne tako nizko, da skoraj izgubi vse, kar ji je bilo kdaj mar. Toda kaj si misli Michael, mačkin očarljivi lastnik?