Najboljši filmi leta 2023: 15 komedij, ki vam bodo polepšale večer

Leto 2023 se še ni končalo, vendar smo se odločili, da bomo zbrali najboljše komedije tega leta. Članek bomo iz meseca v mesec posodabljali z najbolj smešnimi filmi!

Zabava fantovščine ekstra

V tej zgodbi dve ekipi na fantovščini tekmujeta med seboj, da bi osvojili glavni dobitek v vrednosti več milijonov forintov. Dani (Zoltán Virsinszki) se poveže s svojo zaročenko (Alexandra Nagy), da bi odpravil konkurenco in si zagotovil zmago. Tako se ekipi pridružijo genialni univerzitetni učitelj matematike (András Sütő), stari prijatelj iz srednje šole (Ádám Varga) ter vedno veseli in pozitivni stric Pali (Péter Kálloy Molnár).

Mixed ny Erry (Netflix)

V Neaplju v osemdesetih letih prejšnjega stoletja ambiciozni didžej in njegova dva brata postanejo presenetljivo uspešni glasbeni producenti, čeprav jih aretirajo zaradi tihotapljenja doma narejenih mikrokaset.

Love at First Like

Cinična novinarka, ki ji je dodeljena naloga, da poroča o aplikaciji za zmenke z imenom Don Juan, sčasoma ugotovi, da je v njej veliko več, kot se zdi na prvi pogled.

A Man Called Otto (HBO Max)

Moški po imenu Otto (Tom Hanks) po ženini smrti izgubi veselje do življenja, vendar najde nov smisel, ko se v sosednjo hišo vselijo novi sosedje.

What’s Love Got to Do with It? (HBO Max)

Režiserka Zoe, ki je odvisna od zmenkov, dokumentira pot svojega fanta v dogovorjeno poroko, zaradi česar se začne spraševati o svojem odnosu do ljubezni.

Renfield

Zlo ne živi večno brez majhne pomoči. Nicholas Hoult v tej sodobni grozljivki o Drakulajevem zvestem služabniku igra Renfielda, mučnega pomočnika najbolj arhaičnega šefa v zgodovini, Drakule (Nicolas Cage). Toda zdaj, po stoletjih služenja, je Renfield pripravljen preveriti, ali obstaja življenje zunaj princa teme. Če bi le lahko našel način, kako končati to soodvisnost.

A Beau Is Afraid

Beauovo življenje je eno samo nenehno strahovanje, po ulicah, polnih norcev, lahko hodi le s pomočjo zdravil, ki mu jih predpiše psihiater. Vendar ga nepričakovan telefonski klic njegove matere prisili, da odide. Na tem grozljivem potovanju, prepletenem z absurdnim humorjem, postanejo najtemnejši strahovi največje pustolovščine. Ali bo Beau dosegel svoj cilj ali pa ga bodo pogoltnile temne kotičke njegove duše?

The Duke (HBO Max)

Leta 1961 Kempton Bunton iz Narodne galerije v Londonu ukrade Goyev portret vojvode Wellingtonskega. To je bila prva (in še vedno edina) tatvina v zgodovini galerije. 50 let pozneje se je s Kemptonove mreže laži dvignila tančica.

The Crime Is Mine

V romantičnem Parizu v tridesetih letih prejšnjega stoletja je mlada ambiciozna igralka obtožena umora uglednega filmskega producenta. Čeprav je nedolžna, na predlog prijateljice odvetnice na koncu prizna krivdo, da bi zadevo prikazala kot primer samoobrambe in jo spremenila v primer enakopravnosti žensk, ki bo obema prinesel slavo. Zdi se, da jima načrt odlično uspeva, vendar se primer zaplete zaradi vrste nepričakovanih preobratov.

Asteroid City

Novi film Wesa Andersona je postavljen v izmišljeno ameriško puščavsko mesto okoli leta 1955. V njem poteka mladinski kongres astronomov/vesoljskih kadetov, na katerem se zberejo učenci in starši iz vse države, da bi se pomerili v prijateljskem znanstvenem tekmovanju. Toda program spektakularno prekinejo dogodki, ki bi lahko spremenili svetovno zgodovino.

Kismenők

Skupina pogumnih otrok se odloči, da bo preprečila škodljive dejavnosti bližnje tovarne, ki že leta onesnažuje reko in onemogoča poletno kopanje. Mladi se z navdušenjem podajo na pustolovščino, vendar se njihova naloga zaplete in kmalu jim je na sledi policija.

No Hard Feelings

Maddie (Jennifer Lawrence) je napadel davkar, odvzeli so ji avto in na muhi ima hišo. Hitro mora zbrati denar. Vendar ne more najti dostojne službe. Ja, ampak on jo ima – samo da je nora. Naleti na oglas, v katerem starša, ki svoje otroke ljubita z ljubeznijo opic, iščeta „dekle” za svojega sina, preden gre na univerzo. Maddie sprejme službo in noče delati polovični delovni čas. Misli, da bo to enostavno. Je vsiljiva, nagajiva, divja. On je blazno zadržan, nerazumljivo sramežljiv in smešno neizkušen. Pozneje se ustraši. Maddie tega ne dovoli. Tudi deček ne. Toda skupaj doživita nekaj pustolovščin.

L’innocent

Sylvie (Anouk Grinberg), živahna ženska pri petdesetih, dela kot učiteljica dramske igre v zaporu, kjer spozna ljubezen svojega življenja, Michela (Roschdy Zem), ki je bil zaprt zaradi sodelovanja pri ropu. Kmalu bo izpuščen in načrtujeta poroko. Njen sin Abel (Louis Garrel) nad tem ni navdušen in mu ne zaupa. S pomočjo najboljšega prijatelja naredi vse, da bi zaščitil mamo in poskušal ugotoviti, kaj nekdanji zapornik načrtuje.

Barbie

Obstaja svet, v katerem je vse čudovito! Sonce vedno sije, morje nežno brbota na plaži, na deskah za deskanje, ležalnikih in zabaviščnih prostorih pa boste našli raznoliko, a vedno lepo skupino obiskovalcev plaže – Barbie (Margot Robbie) in Kena (Ryan Gosling) ter preostale Barbie in Kena. Toda tudi na najbolj popolnih, rožnatih in ljubkih krajih se lahko zgodijo težave. K sreči Barbie ni le lepa, ampak tudi vzdržljiva. Če bo treba, se bo odpravila celo v resnični svet, da bi branila svojo posebno državo.

Končno madžarska komedija, ki se je veselimo leta 2023:

Cicaverzum

19. oktobra bo v kinematografe po vsej državi prišel prvi celovečerni film Rozálie Szeleczki Cicaverzum. V absurdni zgodbi o ljubezenskem trikotniku igrata Franciska Törőcsik in Csaba Polgár, Márton Patkós je posodil glas mačku, poleg njiju pa nastopajo še Dorottya Udvaros, Adél Csobot, Róbert Alföldi, Teri Tordai, Márta Martin in glasbenik Tibi Kiss.