12 nepogrešljivih novih romantičnih serij za jesensko-zimsko dogajanje na Netflixu in drugod v letu 2023

Zbrali smo ducat odličnih romantičnih serij, ki bodo izšle leta 2022 in 2023 ter bodo na voljo v madžarskem jeziku ali s podnapisi na pretočnih storitvah (Netflix, Apple TV+, Amazon Prime).

Zoë Saldana v filmu Starting from Zero

Popolna zgodovina (A Perfect History, 2023, Netflix)

Ko Margot pobegne z lastne poroke, se počuti, kot da bi jo odneslo. Tega še ne ve, toda David in zabavni kaos, ki ga obdaja, ji bosta pomagala najti svojo pot.

Platonic (2023, Apple TV+)

S Sethom Rogenom in Rose Byrne v glavnih vlogah spoznamo dve osebi, ki se približujeta srednjim letom in se po dolgi razdalji ponovno povežeta. Strogo prijateljsko. Ko se njuno prijateljstvo razvija, se njuni življenji na zabaven način spremenita.

Queen Charlotte – A Bridgerton Story (2023, Netflix)

V svetu „Bridgertona” se s poroko mlade Sarolte in angleškega kralja Jurija začne epska ljubezenska zgodba, ki spremeni aristokracijo.

That ’90s Show (2023, Netflix)

Kitty in Red Forman v svoji kleti nastanita novo generacijo najstnikov, ko se njuna vnukinja Leila odloči preživeti poletje v Wisconsinu.

Heartstopper (2022, Netflix)

V tej seriji o odraščanju Charlie in Nick odkrijeta, da je njuno prijateljstvo lahko več kot le prijateljstvo, saj se trudita najti svoje mesto v šoli in ljubezni.

The Summer I Turned Pretty (2022, Amazon Prime)

Belly Conklin bo kmalu dopolnil 16 let in se odpravi na svoj najljubši kraj, Cousins Beach, da bi preživel poletje s svojo družino in družino Fisher. Belly je v zadnjem letu zelo odrasel in čuti, da bo to poletje drugačno od vseh prejšnjih. Film Poletje, ki sem ga polepšal je posnet po knjigi Jenny Han, ustvarjalke in izvršne producentke serije.

Another Self (2022, Netflix)

Trije prijatelji prispejo v obmorsko mestece, kjer pridejo v stik s svojim duhovnim jazom in se nenadoma soočijo z nerešenimi družinskimi travmami iz preteklosti.

The Empress (2022, Netflix)

Ko se uporniška Sisi zaljubi v cesarja Franca Jožefa in na presenečenje vseh pride do zaroke, se na dunajskem dvoru začnejo spletke in boj za oblast.

Twenty Five Twenty One (2022, Netflix)

V starosti, ko se zdijo sanje nedosegljive, ima najstniški sabljač velike sanje in spozna delavnega mladeniča, ki si želi na novo zgraditi življenje.

Heartbreak High (2022, Netflix)

Vnetljiva stenska poslikava razkrije skrivne odnose na srednji šoli Hartley. Ustvarjalka Amerie postane izobčenka in se mora spopasti z grdimi posledicami.

Uncoupled (2022, Netflix)

Newyorška nepremičninska agentka pri štiridesetih je šokirana, ko se njen dolgoletni fant odseli. Zdaj se mora soočiti z možnostjo, da začne znova in začne hoditi na zmenke.

From Scratch (2022, Netflix)

Umetnica se v Italiji zaljubi v kuharskega mojstra, nato pa se začne usodno potovanje med kulturami in celinami z ljubeznijo, izgubo, vztrajnostjo in upanjem.