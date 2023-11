10 strašljivih serij na Netflixu in drugod za strašljivo noč čarovnic

Noč čarovnic je tu in zbrali smo nekaj najbolj grozljivih serij iz preteklih let, ki bodo zagotovo poskrbele za dobro razpoloženje. Opozarjamo vas, da so strašljive!

Ratched (Netflix)

Mildred Ratched, ki jo spoznamo v zgodbi pred zgodbo Ride of the Cuckoo’s Nest, začne leta 1947 delati kot medicinska sestra v vodilni psihiatrični bolnišnici. Toda za njeno elegantno zunanjostjo se krepijo temne sile.

Ljubezen in smrt (HBO Max)

Dva cerkvena para uživata v užitkih mirnega družinskega življenja v teksaškem mestecu, dokler eden od njiju ne vzame v roke sekire.

Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Netflix)

Sedaj obsojeni morilec Jeffrey Dahmer je več kot desetletje ubijal 17 najstnikov in mladih moških. Kako se je tako dolgo izogibal aretaciji?

Bates Motel (Apple TV+)

Najstnik Norman Bates in njegova ovdovela mati Norma skušata začeti življenje znova z odprtjem novega motela v majhnem mestu ob jezeru. Bates Motel je predzgodba filma Psycho, ki ga je režiral Alfred Hitchcock in je izšel leta 1960.

Černobil (HBO Max)

Ta petdelna miniserija, ki se dogaja po jedrski nesreči iz leta 86 – eni najhujših nesreč v zgodovini, ki jo je povzročil človek – se poklanja pogumnim moškim in ženskam, ki so se žrtvovali, da bi Evropo rešili pred tragedijo.

Ženska v hiši čez cesto z dekletom v oknu (Netflix)

Anna, ki z bujno domišljijo meša vino, droge in enolončnice, postane obsedena s svojim čednim sosedom, nato pa je priča umoru. Ali pa je?

You (Netflix)

Joe Goldberg, nevarno očarljiv, a zelo obsesiven mladenič, se bo na vse pretege trudil, da bi se vtihotapil v življenja svojih tarč. Serija je trenutno v svoji četrti sezoni.

Wednesday (Netflix)

Pametna, sarkastična in v sebi malce mrtva Wednesday Addams preiskuje serijo umorov, medtem ko si na akademiji Nevermore pridobiva nove prijatelje in sovražnike.

The Sinner (Netflix)

V majhnem ameriškem mestu detektiv išče odgovore na zaskrbljujoč zločin, hkrati pa se spopada z lastnimi demoni. Trenutno so na voljo štiri sezone te skrivnostne serije.

American Horror Story (Disney+)

Uspešna grozljivka Ameriška grozljivka (American Horror Story), ki se predvaja že 12. sezono, vsako sezono predstavi drugo grozljivo zgodbo. V glavnih vlogah nastopajo Emma Roberts, Evan Peters, Jessica Lange in Sarah Paulson, v nekaterih sezonah pa celo Lady Gaga in Kim Kardashian.