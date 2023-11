Kaj je novega v Budimpešti: 9 zanimivih novih mest, ki si jih lahko ogledate v mestu

Si želite odkriti nekaj novega zunaj svojih običajnih krajev? Od prenovljenega azijskega bifeja do nove mestne kuhinje – tukaj so najbolj zanimivi novi kraji v Budimpešti!

Soy & Olive

Dve neizogibni sestavini azijske in italijanske gastronomije sta poimenovanji najnovejšega dragulja trga Vörösmarty, Soy&Olive, ki se je odprl v nekdanji palači Medimpex. Notranji dizajn obeh kril restavracije v obliki črke U je delo Ákosa Bara, italijanski del vodi Szilveszter Tarjányi, japonsko-tajski del pa izvršni kuhar Roland Tóth. Obsežen meni udejanja najboljše tradicije obeh kuhinj z uporabo kakovostnih sestavin, vključno z obroči lignjev s parmezanom in okro na žaru, ki navdušujejo brbončice.

1051 Budimpešta, Vörösmarty tér 4.

101Tigris

V središču soseske Újlipótváros se nahaja manjši brat 101Bistro na trgu Széll Kálmán, kjer madžarske brbončice razvajajo z azijskimi rezanci iz moke Gyermelyi in točenim pivom Kőbánya. Jedilnik, ki ga je mogoče skenirati s kodo QR, je jedrnat in razumljiv: vse jedi, od svinjskega trebuha z drobnjakom, juhe Angelfish s pikantnim kimčijem, piščančjih rezancev s sojo in celo čudovito citrusnega cheesecaka, so na eni strani. Postrežba je hitra, hrana je bogata, prijazne cene pa so le še češnja na torti.

1133 Budimpešta, Hegedűs Gyula utca 56.

SZÚP

Že dolgo vam nismo poročali o novo odprti prodajalni juh, zato vam z veseljem sporočamo, da je SZÚP dodan na gastronomski zemljevid Bude. SZÚP se nahaja v soseski Városmajor in je v bistvu ulična okrepčevalnica, kjer juhe pripravljajo po lastnem receptu, mesojedci, vegani, ljudje z intoleranco na laktozo in gluten pa lahko najdejo ogrevanje duše po svojem okusu, ki ga na zahtevo dopolnjujejo nebeško ocvrti sendviči.

1024 Budimpešta, Szilágyi Erzsébet fasor 5.

Pekarna Mátyás

Pekarna Mátyás Bakery v Józsefvárosu goste v sladko brezdelje zvabi s slastnimi bagetami s skuto, portugalsko smetano in vrhunsko kavo, le pet minut hoje od Trga papeža Janeza Pavla II. Svetli, dobro opremljeni prostori ponujajo bogato pecivo, nižje cene, kot so običajne v središču mesta, in prijazno postrežbo za obiskovalce, željne slastnih ogljikohidratnih bomb, pri čemer je glavna atrakcija skutina pogača, posuta z mandljevimi rezinami in pečena večkrat na dan, ki je vredna izleta tudi za ljudi iz bolj oddaljenih krajev.

1084 Budimpešta, Mátyás tér 4.

Krumpli.

Značilna belgijska jed, ocvrti krompir, je našla nov dom v enem od najbolj prometnih vozlišč v Budi, Móricz Zsigmond körtér: okrepčevalnica, preprosto imenovana Krumpli, pripravlja hrustljave (tradicionalne ali sladke) krompirjeve krofe iz madžarskih sestavin po belgijsko-nizozemski metodi, z izbiro devetih omak. Seveda se v podjetju Krumpli znanost ne konča: hot dogi, mocareline palčke, piščančji nuggetsi in ocvrti brokoli so lahko postreženi s črko “i”.

1117 Budimpešta, Móricz Zsigmond körtér 16.

Balagan

V prvem nadstropju Mazel Tova, nenadomestljive restavracije na ulici Akácfa, se nahaja Balagan, zasnovan v duhu urejenega kaosa, z menijem, ki zajema nacionalne kuhinje in z okusnimi mezami in deljenimi krožniki prenaša najbolj zanimive značilnosti izraelske in vzhodnoevropske gastronomije na novo raven. Sodobnemu fuzijskemu meniju ustreza drzen seznam pijač, kozarci za koktajle, napolnjeni z osebnimi eksperimenti mešalcev, in kavalkarada bližnjevzhodnih vtisov, brezhibna postrežba pa se ohrani vse do konca našega obiska.

1072 Budimpešta, ulica Akácfa 47.

Restavracija Margaret’s Restaurant & Pub

Gostilna Margaret’s, ki se je odprla to jesen, se nahaja na mestu znamenite samopostrežne restavracije na budimpeški strani Margaretovega mostu in ponuja prostorno notranjost, 20 vrst točenega piva in klasične madžarske jedi za goste, ki iščejo okuse iz otroštva. Nostalgične jedi, kot so juha betyar, postrežena v hlebčku, slanina böllér ali štruca z ovčjim sirom in dimljenimi kraki, tekmujejo za našo pozornost z nenavadnimi dobrotami, kot so v panko popečene kumare, karamelizirana kost iz mozga ali galuska z zlatimi orehi.

1027 Budimpešta, Margit körút 2.

Zui Brunch & Bar

Na morda najbolj gastronomsko raznoliki ulici v središču Budimpešte se nahaja prvi budimpeštanski lokal za pozno kosilo v azijskem slogu, kjer si lahko privoščite celodnevne specialitete za zajtrk in še eno daljnovzhodno zanimivost, čaj z mehurčki po tajvanskem navdihu. Na jedilniku so na voljo različne sklede smoothiejev, bagel, jajčni burgerji, mesne pogače in pecivo, ki jih spremlja neprekosljiva izbira čajev, okusnih koktajlov in kave, in sicer od ponedeljka do petka od 8.00 do 17.00 in ob koncu tedna od 9.00 do 18.00.

1075 Budimpešta, Kazinczy utca 52.

Mata Hari Budapest Bistro

Mata Hari Bistro, ki je zapolnil luknjo po nekdanji lokaciji Jelenke z azijskimi dobrotami in madžarskimi jedmi, pripravljenimi po tradicionalnih receptih, še naprej ohranja koncept “preprostih užitkov”, ki ga je začel njegov predhodnik, in vsem gostom zagotavlja cenovno ugodne in nasitne dobrote, ne glede na to, ali želijo golaž ali juho iz lovske čebule. Hrup korakov in težo retro stolov odtehtajo stare preproge, stene pa krasijo starinski reklamni plakati, ki ohranjajo spomin na Jelenke za potomce.

1092 Budimpešta, Ráday utca 11-13.