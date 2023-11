Ogled kleti Budafok s pokušnjami in degustacijami vin v novembru

V novembru vas čaka ogled kleti Budafok! V soboto, 4. novembra, doživite deželo penečih se vin v Budimpešti, v predelu Bornegyed v Budafoku!

Le dvajset minut iz središča mesta vas čaka okrožje z bogato zgodovinsko tradicijo in vinskimi kletmi, kjer lahko ljubitelji vina, kulture in gastronomije pobegnejo iz monotonije vsakdana in se skupaj prepustijo svoji strasti.

Skrivnosti kleti so razkrite

Sprehod po posamezni kleti razkriva mojstrovine različnih vrst sodov in rezbarjev, ki so nastajale skozi stoletja, relikvije stare vinske in sodarske obrti v Muzeju obrti ter arhitekturno dediščino madžarskih vinskih regij v Borutci.

Preden pa se odpravite do Pestiskápoln v Borvárosu, se morate ustaviti na kozarec vina.

Nekaj minut hoje od tod, na ulici Borkő, se nahajata vinska klet Várszeg in Hiša vin Katona, kjer lahko uživate v degustacijskih ogledih kleti pod vodstvom vinarjev. Vino bodo spremljali okusni prigrizki in odlični glasbeniki.

Programi za ljubitelje šampanjca

Za tiste, ki imajo raje šampanjec kot vino, vas vinarstvo Sauska in manufaktura šampanjca Törley vabita na vznemirljivo potovanje, na katerem boste spoznali tradicionalno pridelavo penečega vina. Večhodna degustacija šampanjca in sprehod po kleti vam bosta omogočila doživeti stoletno vzdušje zgodovinskih kleti.

V lepoti preteklosti in sedanjosti lahko uživate v kleti Seybold-Garab, kjer lahko ob tradiciji martinovega uživate ob pečenih gosjih nogah v pečici in ciganski glasbi.

Gastronomski užitki in skrivnosti iz zakulisja

Vinarska tehnična in strokovna šola István Soós je trdnjava vinskega izobraževanja. Tokrat bo kmetija ponudila vpogled ne le v svoja vina, temveč tudi v zakulisje izobraževanja. Če bo vreme dopuščalo, se boste lahko z letošnjim novim vinom v roki celo sprehodili med rumenimi trtami.

Na ta dan lahko obiščete dvorišče Magdolna – kjer boste našli skupnostno klet, kavarno Majecsko in fantastičen razstavni prostor – BorGiorno, klet Društva vinskih vragov, klet Promontorium Borlovagrendi, zračno klet Budafok in celo gurmansko večerjo s francoskimi vini v čudovito prenovljeni vinski kleti.

In ne pozabite, da bodo tudi ta dan iz podjetja BorGiorno (1221 Budapest, Mária Terézia u. 1-7.) odhajali brezplačni avtobusi, ki vas bodo popeljali do čarobnih kleti lokalnih vinarjev!