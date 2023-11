9 čudovitih iglujev v Budimpešti, v katerih lahko sedite v hladnem vremenu

V hladnejših dneh se vam ni treba omejiti na dejavnosti v zaprtih prostorih, saj je v Budimpešti zdaj več krajev, kjer lahko najdete igluje, ki vam nudijo varno zavetje. Tukaj je seznam mest, kjer lahko sedite v mrzlem vremenu!

Bereg Embassy Bar & Cafe

Na čarobnem vrtičku v 1. okrožju so se domislili, kje bi lahko sedeli, ko se ohladi, zato so za svoje goste postavili pravljični mali iglu. Tako vam ne bo težko uživati v okusni kavi in gurmanskih dobrotah v prijetnem in sproščenem vzdušju.

1015 Budimpešta, Batthyány utca 49./B

Zöld Küllő

Tudi ko se bliža hladno vreme, se nam ni treba odreči vzdušju blizu narave na Városligetu, za kar poskrbi prijeten mali iglu v gostišču Green Guesthouse. Če bi med jesenskimi sprehodi radi uživali v topli skodelici čaja, kave, vroče čokolade ali celo kuhanega vina, se oglasite v enem od iglujev.

1146 Budapest, Paál László út/George Washington promenade

360 Bar

Panoramski razgled iz bara 360 je vreden obiska, ob prihajajočem hladnem vremenu pa vam nudijo še en razlog za sprostitev z nekaj okusnimi koktajli. Na lokaciji je nameščenih devet ogromnih ogrevanih iglujev, kar pomeni, da bo ob začetku jesensko-zimske sezone na voljo tudi njihov poseben meni vročih koktajlov, ki ga bo dopolnjevala posebna poslastica v obliki sedenja v prozornih mehurčkih.

1061 Budimpešta, Andrássy út 39.

BOATanic Terrace & Bar

Ko govorimo o panoramskih pijačah, lahko na strešni terasi lokala BOATanic Terrace & Bar ob sedenju v mehurčku, ki se ziblje na vodi, občudujete panoramski razgled na budimpeški grajski okraj. Tako lahko ob okusnih prigrizkih uživate v doživetju lebdenja na kopnem, v vodi in zraku. Rezervirajte svoj iglu pred prihodom!

1051 Budimpešta, Vigadó tér 4.

Pavilon Kert

Pavilon Kert v mestu Lille ponuja široko paleto gastronomskih doživetij za mimoidoče. Ne glede na to, ali želite uživati v lángosu, rogoznici, pečenem mesu ali le v slastni kavi, vas bodo pričakali z zagotovljenim super okusom, ki ga lahko v iglujih, postavljenih med paviljoni, uživate tudi v hladnih dneh.

1146 Budimpešta, Állatkerti krt. 3.

Aranybástya

Na terasi Aranybástya nad mestom vas čaka prava zimska dežela, s čudovitim razgledom na Budimpešto v ozadju. Na panoramski terasi boste našli skupno tri zasebne igluje s kamini, ki lahko sprejmejo do 15 oseb in so idealni za poslovne dogodke, rojstne dneve ali družinska srečanja.

1015 Budimpešta, Csónak utca 1.

Slaščičarna Tortavár

Tortavár Cukrászda ima tri lokacije v Budi, v trgovini na ulici Ágoston pa lahko zaradi prijetnega igluja uživate v sladkih dobrotah na prostem. Gradbena dela naj bi se začela prihodnji teden, tako da boste v začetku novembra lahko uživali v posedanju na prostem.

1032 Budimpešta, Ágoston u. 2.

Gin Corner Bar

V baru Gin Corner se v središču mesta nahaja 83 nagrajenih, edinstvenih in ročno izdelanih ginov iz 22 držav. Ta domiselna izkušnja je morda še bolj intimna, če sedite na terasi, zlasti v tem letnem času, v igluju na prostem z edinstveno notranjostjo. Dela se bodo kmalu začela, zato boste lahko od 4. novembra dalje uživali v degustaciji gina in tonika na prostem v igluju.

1051 Budimpešta, Erzsébet tér 11-13.

Veranda Delikát

V ljubki mali delikatesi Mátyásföld boste poleg obilice domačih dobrot našli tudi prozoren mehurček z intimnim vzdušjem, kjer so omenjene gastronomske specialitete še boljše. Iglu je za goste odprt vse leto, zato ga je vredno obiskati v vsakem letnem času, če se nahajate v okrožju XVI.

1165 Budimpešta, Újszász utca 43.