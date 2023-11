Po sledi Drakule: resnična zgodba o Vladu Tepešu, ki je znan po svojih grozljivkah

Z bližajočo se nočjo čarovnic odkrivamo eno najbolj znanih legend o vampirjih, saj grozljiva dejanja Vlada Tepeša, ki so bili podlaga temnemu mitu, niso po naključju ostala zanamcem.

Slavno ime

Ime Brama Stokerja se je za vedno zapisalo v literarno zgodovino, ko je leta 1897 izdal svoj roman Drakula in s tem predstavil eno najbolj znanih vampirskih osebnosti v svetovni literaturi. Čeprav je lik Drakule produkt pisateljeve fantazije, še vedno temelji na resnični osebi, saj ni nihče drug kot III. Princ Vlad Havasföldski je navdihnil svojega glavnega junaka.

Čeprav pisatelj nikoli ni obiskal Romunije, je med potovanjem po vzhodni Evropi leta 1890 srečal madžarskega profesorja, ki mu je pripovedoval srhljive zgodbe o zloglasnem grofu Drakuli in divje izmišljeni transilvanski pokrajini. Po zgodbah Drakula ni le nabijal svojih sovražnikov, ampak je tudi pil kri, zaradi česar je bil samo še bolj skrivnosten in razvpit v okolici.

Grozote Vlada Tepeša

Vlad Tepes se je rodil v Sighsváru leta 1431, nato pa se je na prestol povzpel pri komaj 17 letih in zaslovel predvsem s svojimi krutimi dejanji. Vzdevek „Vlad Nabijač” je dobil, ker so v času njegove vladavine tudi manjša kazniva dejanja doletela neusmiljeno kaznovanje, tako da so bili zločinci na kol pribodeni že za eno tatvino.

Vladov oče je bil po vstopu v Zmajev red znan kot Vlad Drakul, zato so ga ljudje preprosto imenovali „Drakul”, kar pomeni „hudič”. Zaradi tega je njegov sin dobil ime „Dracula”, kar v romunščini pomeni tudi „hudičeva veja”.

S krutimi metodami usmrtitve je vzbujal strah in s tem ne le držal pod nadzorom lastno ljudstvo, ampak tudi odvračal zunanje sovražnike od osvajalskih poskusov. Svoj najbolj zloglasni pokol je zagrešil leta 1460, na dan svetega Bartolomeja, ko je v nekem mestu v Transilvaniji na kol nabil 30.000 ljudi, da bi dal zgled.

Zloglasni grad

Konec 20. stoletja, da bi pritegnili tuje turiste, tudi domačini grad Tórcsvár imenujejo le Drakulov grad, v resnici pa niti grof Drakula v romanu niti Vlad Tepeš nista neposredno povezana z velikansko zgradbo.

Vzrok za asociacijo naj bi bil mističen, srednjeveški filmski videz gradu, ki so ga turisti, ki so ga obiskovali, povezovali z vampirji in zgodbami o duhovih.

Mit o Drakuli je ta grad naredil svetovno znan, tako zelo, da je v letih 2010 postal najbolj obiskana turistična atrakcija v Romuniji. Stavba je bila predstavljena celo v filmu Intervju z vampirjem iz leta 1994, v njej pa je bila tudi vampirska razstava.

Drakulova zapuščina

Zgodba o grofu Drakuli je postala tako ikonična, da se pojavlja skoraj povsod, od knjig do filmov, iger, risank, kratkih zgodb in celo animejev. O njegovi nesmrtnosti priča tudi dejstvo, da je po Guinnessovi knjigi rekordov iz leta 2012 Drakula največkrat posnet literarni lik, saj je kot glavni junak nastopil že v 272 filmih. Njegov kult pa se ne kaže le v teh, ampak tudi v tem, da se še danes veliko ljudi obleče v kostume, ki ga posnemajo, na primer za noč čarovnic.