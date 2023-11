5+1 razburljivih gledaliških predstav v Budimpešti za november

Novembra budimpeštanska gledališča pripravljajo vse bolj razburljive programe, mi pa smo zbrali predstave, ki jih ne smete zamuditi v zadnjem jesenskem mesecu.

Umor v Orient Expressu

Snežna ovira, krik, strel. Lahko te je strah, a ne moreš ven. Detektiv Poirot si želi udobne vožnje domov z legendarnim, bleščečim Orient Expressom. Vendar se med uglednimi sopotniki najde nekdo, ki je zelo sumljiv. Tako sumljivo je, da zaradi tega umre. In morilec je med nami, dame in gospodje … in niti ni gotovo, da bo ena žrtev dovolj. Živa 3D kinematografska izkušnja daje edinstveno podobo gledališki različici klasične kriminalne zgodbe, ki jo lahko širša javnost prvič vidi na Madžarskem na glavnem odru gledališča Thália.

Gledališče Thália | 16., 17., 18., 19. november 2023

Samo za potomce

Janikovszky – v dekliškem priimku znana kot Kucses – je svoj dnevnik vodila med dvanajstim in osemnajstim letom, od leta 1938 do 1944. Na naslovnici njegovega četrtega dnevnika je s svinčnikom zapisano: „Samo za potomce.” Objave razkrivajo zgodbo posebej občutljive deklice, ki je postala polnoletna med svetovno vojno, v tem obdobju je bila prvič zares zaljubljena in medtem ko je poskušala mirno gledati na življenje, je bila soočena z najstrožjimi ukrepi izrednem obdobju, ki je prizadelo tudi njeno družino. Bodoča pisateljica včasih s smešnim humorjem, včasih s srce parajočo ironijo pripoveduje zgodbe o svojih prijateljih in ljubeznih, neusmiljeno analizira samo sebe, medtem ko v ozadju tiktaka okrutna ura svetovne zgodovine.

6 barv | 4. in 26. november 2023

Popotnik in mesečina

Romana Antala Szerba ni treba nikomur posebej predstavljati, a predstava temelji na režiserjevi radijski igri iz leta 2002, ki jo je na željo in ob sodelovanju Tamása Turaya posnel po klasičnem romanu Antala Szerba. Za igralce, ki sinhronizirajo radijsko igro, je proces vaje predstave resen igralski trening, dajanje telesa glasu drugega igralca pa je naloga, s katero se ne srečajo v nobeni drugi situaciji. TÁP Színház se s posebno vizualno playback predstavo pokloni kultnemu romanu Antala Szerba, približno pet ur trajajoča predstava pa je nedvomno nenavaden in drzen poskus obujanja sveta romana!

Transformator | 16. in 17. november 2023

Dnevnik delikatesa

„Konjske klobase so tako hotele. Jetrni izdelki s pretečenim rokom uporabe. Gradovi Cluj. Rešili so me, da sem se lahko spet počutil človeka.” – Mladi pisatelj iz Pešte se lepega dne odloči za dvoje: da bo samski in da bo trgovec z delikateso. Vnesti barve v svoje življenje. Vrže se v središče Budimpešte – in Vásárcsarnok. Nekaj časa gre vse dobro, nato pa zgodba postaja vse bolj razburljiva. Roman Mártona Gerlóczyja oživi András Ötvös s pomočjo klobas, jetrcev in Cluja.

Hiša Jurányi | 27. november, 14. december 2023

Sirote

Predstava se začne s pokom: Danny in Helen se pripravljata na slavnostno večerjo, ko vstopi Helenin mlajši brat Liam, ves v krvi. Komorna drama Dennisa Kellyja skozi angažirano krimi zgodbo pripoveduje o predsodkih, razpihovanju sovraštva, ločenosti družbenih slojev, strahu in negotovosti, ki je v družbi napeta do zloma, torej o tem, kaj najbolje opredeljuje naš vsakdan.

Kulturni center Trg Marcibányi | 27. november 2023

+1: Koncert Víg-Budimpešta

O čudoviti Budimpešti se je rodilo nešteto velikih in priljubljenih pesmi. Kdo še ni slišal pesmi o starih lipah v Budimu, peštanskih ženah, mesečni noči na Donavi, Ligetu, Józsefvárosu ali celo tisti čolnarni na Donavi. Ob 150. rojstnem dnevu Budimpešte družba Vígszínház svoje občinstvo vabi na glasbeno potovanje skozi čas na ekskluzivnem gala koncertu. Tekom večera bomo na krilih pesmi, znanih in ponovno odkritih iz obujanja stare Pešte-Budime, poleteli skozi skupno zgodovino mesta in Vígszínháza s sodelovanjem velikih avtorjev, kot sta Imre Kálmán in Gábor Presser ter nato pa se dotaknemo Budimpešte Tamása Cseha in prispemo do GRUNDA, ki je že poznan v gledališču.

Gledališče Komedija | 18. november 2023