5 odličnih vinskih barov v Budimpešti za prijetne večerne pogovore

Za dolge večerne pogovore s prijatelji, svečane priložnosti in vsakdanje nazdravljanje priporočamo nekatere od odličnih vinskih barov v Budimpešti, kjer poleg odlične pijače ne bodo izostali niti okusni prigrizki.

Vinski bar in trgovina Marlou

Marlou, znan po izboru ekoloških in naravnih vin, se skriva v središču prestolnice, v ulici za operno hišo, ki sije podnevi in ponoči. Izbor evropskih in tujih vin Marlou ne odraža le široke ponudbe bara, temveč tudi njegovo filozofijo: na policah so nanizani ročno izdelani ekološki izdelki z minimalnimi posegi ali brez njih. Naj gre za rdeče, belo ali celo kozarec fantastičnega šampanjca, sezonski prigrizki malih proizvajalcev v bistroju bodo odlična popestritev prijateljskega pogovora ali slavnostnega večera.

1065 Budimpešta, Lázár u. 16.

MyWine Wine bar & shop

Le streljaj od Szabadság tér v središču mesta vas pričakuje MyWine Wine bar s steklenicami, postavljenimi na policah, ki čakajo, da jih odprete, popolnoma ujemajočimi se grižljaji in mirnim, sproščenim vzdušjem. Seveda pa svetlobo lokala dvigne na višjo raven ne le ponudba, sveži siri in šunke, ki čakajo za pultom, ampak tudi vseprežemajoča strast, ki je gostje deležni ob vsaki degustaciji. Pri MyWine lahko brez zadržkov vprašate, ni vprašanja, na katerega ne bi vedeli odgovora, zato lahko po odličnem večeru odidete oboroženi z nekaj znanja poleg izkušenj.

1051 Budimpešta, Arany János u. 16.

Huncutka • Ugriz in vino

Vsak obisk, vsaka priložnost je vznemirljivo potovanje v svet madžarskih naravnih vin, kjer domuje Huncutka na ulici Báthory. Morda ni presenetljivo, da v njihovi ponudbi najdete vina, ki so narejena po najboljšem znanju vinarjev, spoštujejo naravo. Zato ni redkost, da imajo omejene, posebne artikle, ki jih je mogoče okusiti samo pri njih, med dvema požirkoma pa prigrizek malih proizvajalcev.

1054 Budimpešta, Báthory utca 3.

Cintányeros

Cintányeros, ki se nahaja na Bókay János utca, že 7 let velja za kultno pivnico v okrožju Corvin s strani prebivalcev prestolnice, ljudi izven prestolnice in celo tujcev. Bleščeči dragulj Józsefváros je dobesedno oživljenje sanj, kjer goste privabi skozi vrata s pultom, ki spominja na stare čase s činelami, odličnimi izdelki in sezonskim menijem. Oprema še dodatno podkrepi mirno vzdušje kavarne, zato ji, če tega še niste storili, vsekakor privoščite!

1083 Budimpešta, Bókay János u. 52.

Oinos WineBar & Bistrot

Oinos WineBar&Bistro ponuja izkušnje s hrano in pijačo od jutra do večera na živahnem trgu Rákóczi v središču Pešte, ki slovi po svoji raznolikosti. Verjamejo v Oinos, ki se osredotoča na italijanske in sredozemske okuse in jedi, ne glede na to, ali gre za kosilo ali večerjo, se na mizi vedno najde prostor za steklenico vina. Ustvarjajo vse za to filozofijo, od svetlih belih do bolj polnih rdečih, v njihovi ponudbi najdete vse, kar najbolj ustreza priložnosti, hrani in pogovoru.

1084 Budimpešta, Rákóczi tér 7.