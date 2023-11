13 vintage in retro sejmov v Budimpešti in okolici za novembrski lov na zaklade

Novembra vas čaka več kot ducat retro in vintage sejmov, če iščete dragocenosti na novih krajih po zelo priljubljenih vikendskih mestih – kot so Buda Flea Market, Ecseri – Lőrinczi ali Bakancsos Street blešji trg.

Vintage Garage Fair – Halloween Edition (1. november 2023)

V sredo, 1. novembra, bo na ulici Budafoki út 70 še ena tržnica in sejem. Na zadnjo vintage garažno razprodajo so vabljeni vsi, ki bi radi doživeli vzdušje prijaznega sejma na prostem, namenjenega otrokom in psom. Od 10. do 16. ure bodo na dogodku na voljo retro, vintage, starinski dragulji in dragulji iz sredine stoletja.

Deveti okrajni bolšji sejem na FMK (4. november 2023)

V soboto, 4. novembra, med 10. in 13. uro bo na bolšjem sejmu pri Kulturnem centru Ferencváros zbrano blago prebivalcev okrožja IX. Cilj je seveda najti čim več rabljenih predmetov, knjig, pripomočkov, otroških in odraslih oblačil, igrač, glasbil in dodatkov po simbolični ceni ali celo brezplačno.

Sejem in izmenjava igrač (4. november 2023)

4. novembra bo na postaji PLAY Station Budapest v XIII. okrožju ponovno potekal priljubljeni dogodek za ljubitelje namiznih iger, zbiratelje, strokovnjake in družine z majhnimi otroki. Posebnost je tudi ta, da bo skoraj 300 kosov iz klubske zbirke PLAY Station, ki bo dom dogodka, iskalo nov, ljubeč dom.

Sejem plošč @ Szimpla Kert (4. november 2023)

Redni sejem plošč, ki poteka v Szimpla Kert in je neizčrpna posest zbiralcev, ljubiteljev in lovcev na zaklade, je obvezen za vse, ki želijo zbirati plošče. Vsako prvo soboto v mesecu, 4. novembra, je ulica Kazinczy pravi kraj, če imate neustavljivo željo brskati po škatlah z vinilkami in pri tem najti zaklade.

BolhaPiac do Fekete Macska (5. november 2023)

Tradicionalna tržnica za črnega mačka, ki 5. novembra poteka na dvorišču kulturnega dvorca Klebelsberg, se pripravlja na še eno razburljivo priložnost. Tokrat bo dogodek v izdaji bolšjega trga, na njem pa ne bo manjkalo dobrot proizvajalcev. Iskanje zaklada boste lahko združili z degustacijo.

Sejem design & vintage – MANYI (11.-12. november 2023)

Zdaj, ko je MANYI, kulturna delavnica na bulvarju Margaret, spet odprta, sejem oblikovanja in vintage, ki bo potekal 11. in 12. novembra, nima meja. Na sejmu, ki bo trajal od 14. do 20. ure, bodo na ogled tako ročno izdelane stvaritve kot tudi rabljena oblačila, nakit in dodatki.

Vintage Légy-Ott @ Szimpla Kert (11. november 2023)

Vsako drugo soboto v mesecu, 11. novembra, bo v Budimpešti potekal najbolj kul in največji sejem vintage in upcycled oblačil ter dodatkov. 8 profesionalnih butikov s starinskimi oblačili bo na ta dan na Szimpla Kert ponudilo najbolj edinstvene kose oblačil in najbolj primerne dodatke.

Ládafia Sejem garaž@Budakalász (11. november 2023)

11. novembra bo v Budakalászu v plesni dvorani Kulturnega centra in knjižnice Kós Károly ponovno potekala prijetna garažna razprodaja. Na garažni razprodaji Ládafia bodo z roko v roki z okraski, igračami, vsakdanjimi zakladi in otroškimi oblačili postavljeni najbolj posebni kosi jesensko-zimske garderobe.

Priljubljeni in pogosto razprodani bolšji sejem Terézváros Lom bo 12. novembra ponovno potekal na trgu Hunyadi. Od 9. do 14. ure boste lahko svojim starim stvarem, pa naj gre za knjige, oblačila, igrače, športno opremo ali druge predmete v dobrem stanju, dali novo življenje. Vzdušje bodo popestrili sveže pripravljeni kruhki.

Garažni sejem v novembru na šoli Budaörs (12. november 2023)

Ne mine mesec, ko v učnem središču Budaörs ne bi bilo garažne razprodaje. Tokrat, 12. novembra, vas vabimo, da se nam ob 9.30 pridružite v šoli, kjer bodo mize ponovno do vrha napolnjene z izdelki v duhu trajnosti.

Sejem skupnosti Gardrobe (19. november 2023)

Še en sejem skupnosti Gardrób bo potekal 19. novembra v prav posebnem okolju. Tako kot na prejšnjih sejmih bo v Gömbauli ELTE nove lastnike našlo veliko oblačil, torb, dodatkov in drobnarij, zato če razmišljate o posodobitvi garderobe za jesen-zimo, ste prišli na pravo mesto!

Razpakiranje na vrhu gore (19. november 2023)

V nedeljo, 19. novembra, se boste po sprehodu po kostanjevem vrtu v okrožju XII morda odpravili v stavbo občine Hegyvidék. Na praznem prostoru pred stavbo bo mrgolelo utrujenih starih stvari, oblačil, igrač in številnih spominkov.

Adventni bolšji sejem (12., 26. november 2023)

12. in 26. novembra bo eden od priljubljenih bolšjih trgov v Soroksárju potekal v adventnem duhu v Pravljičnem vrtu na otoku Molnár. Tokrat bodo navdušeni lovci na zaklade lahko lovili vedno boljše zaklade za novo življenje v zaprtih prostorih, v zavetju pokrite terase in celo na prostem.