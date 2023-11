10 senzacionalnih jesenskih festivalov v Budimpešti novembra 2023

Jesen se v Budimpešti končuje, a preden se začne adventna sezona, še zadnjič uživajte v najbolj barvitem letnem času v prestolnici! Tukaj je naš izbor najboljših jesenskih festivalov v novembru.

BUSH // več prizorišč (2.-4. november 2023)

Med 2. in 4. novembrom bodo izvajalci iz 13 držav z glasbo napolnili kultne budimpeštanske klube in pop-up prizorišča v okviru osme izdaje klubskega festivala Budapest Showcase Hub. Čez dan se boste lahko udeležili strokovnih konferenc in se ob najnovejših ritmih zabavali do zore.

MAD DJ Brunch // MADHOUSE (4.-5. november 2023)

Prvi konec tedna v novembru lahko v MADHOUSE uživate v posebnem doživetju bruncha: pokušnjo okusnih jedi za zajtrk bo spremljal DJ set v živo. V soboto in nedeljo, od 9. do 12. ure, so gostje z razdraženim želodcem vabljeni, da dan začnejo z okusnimi okusi in dobrim vzdušjem.

Festival italijanskega filma // več lokacij (4.-12. november 2023)

Otvoritveni film letošnjega beneškega filmskega festivala Poveljnik bo 4. novembra v budimpeštanskem kinu Puškin odprl 21. festival italijanskega filma. V filmu Poveljnik igra Pierfrancesco Favino, znan po filmih Angeli in demoni ter Prvi izdajalec. Na dogodku, ki ga skupaj organizirata Italijanski kulturni inštitut v Budimpešti in Cinecittà, bo v kinematografih Puškin in Tabán prikazanih 12 sodobnih italijanskih filmov v izvirnem jeziku z madžarskimi podnapisi, sodelovalo pa bo devet umetnikov.

Jazzfest Budimpešta // več prizorišč (6.-9. november 2023)

Jeseni bo jazz štiri dni znova v središču prestolnice. Cilj festivala Jazzfest Budapest je vsako leto pripeljati najboljše med najboljšimi na številna ugledna prizorišča v mestu in v sodelovanju brez primere opozoriti svet na naše vrhunske jazzovske glasbenike. Jesenski jazz festival bo od 6. do 9. novembra potekal v gledališču Erkel, glavni koncert pa v hotelu Aria.

Festival Libabőr // več prizorišč (6.-12. november 2023)

Letos bo prvič potekal festival gosje kože, s katerim bomo vzpostavili tradicijo. Po vsej državi sodelujoči vinarji, hoteli in restavracije pripravljajo posebne ponudbe, s katerimi bomo v tem tednu martinovega skupaj praznovali novo vino in nov letnik! Na enem najzanimivejših gastronomskih festivalov v letu bo na voljo veliko pijač, degustacij vin in žive glasbe!

Teden romunskega filma // Nacionalno filmsko gledališče Uránia (7.-12. november 2023)

Od 7. do 12. novembra si bo madžarsko občinstvo na 17. dnevih romunskega filma lahko ogledalo šest sodobnih romunskih filmov. V skladu s tradicijo bo dogodek tudi letos gostilo Narodno filmsko gledališče Uránia.

Sejem design & vintage // Manyi (11.-12. november 2023)

Zdaj, ko je MANYI, kulturna delavnica na bulvarju Margaret, ponovno odprta, sejem oblikovanja in vintage, ki bo potekal 11. in 12. novembra, nima meja. Na sejmu, ki bo trajal od 14.00 do 20.00, bodo na voljo ročno izdelane kreacije ter rabljena oblačila, nakit in dodatki.

Skupaj mesto – Vse najboljše, Budimpešta! // več lokacij (17.-19. november 2023)

Ob praznovanju rojstnega dne Budimpešte se meščani lahko veselijo posebnih presenečenj: gledališče Merlin, ikonična stavba prestolnice, bo po 12 letih ponovno zaživelo, dvorišče mestne hiše bo odprto za obiskovalce, na voljo pa bo cel teden dogodkov, bleščečih zabav, predstav, koncertov in razstave na prostem! Skupaj praznujmo 150 let Budimpešte!

Festival družabnih iger // Millenáris (18.-19. november 2023)

Največji dogodek družabnih iger v državi bo potekal 18. in 19. novembra v velikem Millenárisu! Na Prazniku družabnih iger boste lahko pod vodstvom strokovnjakov največjih madžarskih založnikov družabnih iger dobili vpogled v svet družabnih iger. Preizkusite jih toliko, kolikor jih lahko!

Festival OPEN // Gledališče MU (21.-26. november 2023)

Festival skupnostnega in participativnega gledališča OPEN bo letos potekal že sedmič, in sicer od 21. do 26. novembra. V nizu dogodkov so udeleženci vabljeni, da se potopijo vase in se ponovno povežejo med seboj skozi igro in interakcijo. Na voljo bodo delavnice, gledališke izobraževalne predstave, skupnostni gledališki projekti in participativne predstave.