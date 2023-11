Branje za 200 HUF na jesenskem knjižnem sejmu v Budimpešti

Tržnica na trgu Rákóczi je ponovno polna knjig, ki so naprodaj. Tokrat bo založba Alexandra Publishers v soboto, 18. novembra, ponudila povsem nov nabor knjig.

Založba Alexandra Publishing bo to jesen že četrtič organizirala razprodajo knjig v prosti prodaji in s posebno ponudbo. Na literarnem dogodku na trgu Rákóczi bo naprodaj več kot 15.000 knjig, kjer boste lahko našli zaklade že za 200 forintov.

Knjižni sejem 18. novembra se začne ob 10. uri in traja do 17. ure, vendar najdlje do konca zalog. Na kraju samem lahko plačate tudi s kreditno kartico.

Zato se odpravite na tržnico na trgu Rákóczi, kjer lahko kupite tudi nekaj knjig za prihajajoči božič! Dogodku na Facebooku se lahko pridružite s klikom TUKAJ.