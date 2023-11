Skoraj 40 madžarskih restavracij bo oktobra degustiralo posebna peneča vina

Od 20. do 29. oktobra bo v sodelovanju s skoraj 40 restavracijami v prestolnici in na podeželju potekal Teden šampanjca, razširjen niz dogodkov ob mednarodnem dnevu šampanjca.

Mednarodni dan šampanjca – ki tradicionalno poteka četrti petek v oktobru, je svetovni dogodek – ki združuje ljubitelje šampanjca. Na Madžarskem so se svetovnega dneva šampanjca udeležile kultne blagovne znamke, kot so Moët & Chandon, Veuve Clicquot, Ruinart, Dom Pérignon Charles Heidsieck in Deutz, z dolgoročnim ciljem promocije kategorije šampanjca na Madžarskem.

Z desetdnevno serijo dogodkov želijo privabiti čim več gostov, ki so odprti za nove izkušnje in ki poleg kulinaričnih doživetij dajejo velik poudarek kakovostni izbiri pijač.

Cilj pobude je tudi razširiti uživanje in ljubezen do šampanjca zunaj prazničnih priložnosti ter doseči širše občinstvo.

Teden šampanjca bo vsem ljubiteljem in navdušencem šampanjca ponudil nekaj novega, saj bodo lahko na kozarec poskusili nekatera vina, ki so ob delavnikih običajno na voljo le v steklenicah. Ekskluzivne ponudbe so na voljo na platformah sodelujočih restavracij.

Sodelujoče restavracije v Budimpešti:

A kezdeményezésben részt vevő vidéki vendéglátóhelyek:

