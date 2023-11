Jesenski recepti: 10 neverjetno okusnih tort, ki jih morate poskusiti

Ko pridejo hladnejši in hladni dnevi, bodo tudi tisti, ki med letom ne pečejo pogosto, želeli zgrabiti metlico, saj se nihče ne more upreti slastnim jesenskim aromam in vonju začimb, ki se širijo po domu. V ta namen smo pripravili izbor naših najljubših receptov za pecivo iz preteklega leta, ki bodo zagotovo zadovoljili okuse vseh.

Bučna škofovska pita

Tukaj je zelo preprosta bučna pita, ki je kot nalašč za dvig energije na jesenskem izletu ali za prigrizek ob gledanju filma na deževen, v blatu obtičal dan.

Pita z orehi in slivami

Karameliziran, cimetovo-orehov vonj po peki slivove pite bo zagotovo razburil srce vsakega, poleg neustavljivega okusa in vonja pa so slive odličen vir vitaminov A, B in C, ki jih je dobro dopolniti v jesenskih mesecih.

Pikantni orehovi polži

Pripravite te dišeče orehove polže, ki z začimbami v vsakem letnem času vnesejo v dom prijetno vzdušje in so odlična priloga jesenskemu zajtrku.

Zlati ohrovt z vanilijevo kremo

Z nastopom jeseni se zlahka zbudimo v mračen in deževen dan, zato boste morda potrebovali srčno sladico, ki vam z vonjem po vaniliji in praženih orehih dobesedno polepša dan, da bi nadomestili vreme zunaj.

Bučna pita

V Ameriki je bučna pita poleg neizogibnega purana in pire krompirja obvezna sestavina zahvalnega dne. Zaradi njene kremaste sestave, prijetne pikantnosti in harmoničnih okusov je jasno, zakaj je tako priljubljena.

Slivov cmok

Seveda ne smemo pozabiti na slivov cmok, ki ni le neustavljivo okusen, ampak tudi hiter in enostaven za pripravo.

Hruška in makova pena

Oktobra so hruške nedvomno najbolj sočne, okus maka pa je odlična kombinacija. Krhko hruškovo in makovo pecivo je prelito z rahlo popečenim moussejem, zato bo to čudovito pecivo hitro postalo priljubljeno pri vseh in bo zdaj vsako leto obvezno na jesenski mizi.

Pita s kremo in mandlji

Zrele in sočne fige vas bodo v poletni vročini še dolgo v jeseni navdajale z mediteranskim razpoloženjem, eksotični okus vijoličnega sadeža, bogatega z vitamini, pa bo zlahka izboljšal vsako sladko poslastico. Za tiste, ki želite namesto običajne jabolčne pite in slivovega kolača poskusiti nekaj novega, poskusite figovo in mandljevo pito!

Bučni brownie

Buče so med ljubitelji jeseni zelo priljubljene in praktično ni jedi, v katero se ne bi pretihotapile kot sestavina. Buča, začinjena z različnimi začimbami, je čudovita kombinacija z bogatim, sladkim okusom čokoladnega brownieja, zato je odlična izbira, če želite okusiti okuse jeseni, preden se pojavi medenjakova mrzlica.

Keksi za noč čarovnic

Najbolj strašljiv dan v letu se hitro približuje in praznični meni je nujen za zabave s kostumi, izrezovanje buč in noči groze. Čudoviti in hkrati zastrašujoči kolački niso odlični le kot sladica za pričakovanje gostov, ampak so lahko tudi odlična skupna dejavnost, pri kateri tudi z otroki pripravite vsak okrasek.

Za recepte se zahvaljujemo Melanii Gál.