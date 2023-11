10 mladinskih in otroških knjig, polnih razburljivih zgodb za jesenske počitnice

Poleg aktivnih programov lahko med jesenskimi počitnicami odlično popestrimo branje naslednjih mladinskih in otroških knjig. Te knjige bodo zagotovo vzbudile željo po branju tudi najmlajši!

Geronimo Stilton: Moj prijatelj, Mali princ

Geronimo Stilton se je rodil v Rágcsálii, Egér Sziget. Diplomsko nalogo je napisal na temo toponomastike glodavske književnosti in primerjalne prazgodovinske filozofije. Geronimo je glavni urednik najbolj branega dnevnega časopisa Rágcsália Rágcsáló Hírek. Časopis je ustanovil njegov ded Vilamos Világjóró. V prostem času Geronimo zbira koščke starinske sirove skorje iz 18. stoletja, raje pa piše uspešne zgodbe. Njegove knjige so bile prevedene v 52 jezikov in prodane v več kot 187 milijonih izvodov po vsem svetu.

Tonke Dragt: Skrivnost sedme poti

Zvečer je dež začel udarjati v okno. Veter je tako pihal, da so se celo zavese premikale. Cela hiša je zaškripala. Frank je odgrnil zaveso in pogledal ven. Strela ga je oslepila, v naslednjem trenutku pa je glasno zagrmelo. Takoj za tem je zaslišal različne zvoke – ropotanje oken, loputanje vrat, nekje pa je nekdo izrezal glasen hrup. Frank je stekel ven na hodnik. Silovit sunek vetra ga je skoraj omahnil nazaj. Vhodna vrata so bila odprta. Bakrena svetilka v veži je nihala sem in tja, čudne sence so plesale po stenah. Dež je udaril Franka v obraz, ko se je trudil zapreti vrata. Šele takrat je opazil, da na predpražniku leži list, nato pa so se vrstili neznanci in neznanci. Frank se odloči izvedeti, kaj se dogaja v na videz dolgočasni vasici.

David Walliams: Gangsterska babica znova udari

Novice govorijo o nikomur drugem kot o nepremišljenem tatu, ki ukrade neprecenljive zaklade. Takšne zločine lahko zagreši samo mednarodni tat draguljev, ČRNA MAČKA – Benova ljubljena babica – razbojnika. A ker babice ni več med nami, kdo drug bi bil sposoben izvajati tako nesramno drzne nečede? Lahko Ben reši skrivnost?

Csaba Mikó: Šovman

Žepar, ki je postal šovman. Revolucionar, ki je postal arheolog. In dekle, ki zapleta niti. Pešta, 1847. Vroči poletni večer. Medtem ko se bogataši zabavajo na zabavi, v ozadju tekmujejo s časom avstrijska tajna policija, madžarski politični voditelji in skupina tatov Shadows. Vložek: neodvisnost Madžarske. Arheolog je našel grobnico hunskega kralja Atile. Če bo relikvija prišla v roke Lajoséja Kossutha, bo takoj izbruhnil boj za svobodo. Če pa si jo Avstrijci pridobijo, bo upanje Madžarov na svobodo za vedno izgubljeno. András Zólyomi, ki brezskrbno živi kot šovman med bogataši, nenadoma postane ključna oseba v preiskavi, polni spletk in zarot. Po ugankah, ki jih je arheolog pustil za seboj, z bivšo ljubeznijo Lili prepotujeta celotno takratno Madžarsko in med lovom na zaklad osvetlita usodno skrivnost.

Disney 100 – Čudeži stoletja

Disney že 100 let pripoveduje svoje čudovite zgodbe. Ta jubilejna zbirka pravljic je primerno praznovanje tega fascinantnega stoletja. Podoživite brezčasne dogodivščine vaših najljubših pravljičnih junakov – Sneguljčice, Simbe, Strele McQueena, Else ali celo družine Madrigal – izvirne zgodbe, ki jih spremljajo nepozabne ilustracije, in bodite del čudeža!

James Norbury: Maček, ki je učil zen

Zgodba o mačku, poznavalcu zenovskih naukov, ki je slišal, da globoko v javorjevem gozdu stoji tisoč let star, osamljen bor in da se pod tem borovcem skriva modrost. To je začetek mačjega popotovanja odkrivanja. Na poti sreča najrazličnejše živali: nemirno opico, zdolgočaseno želvo, tigra, ki ne more obvladati svojega temperamenta, zmedenega volčjega mladiča in požrešnega krokarja. Vsak od njih nekaj pove mački in vsak od njih se nauči lekcijo. Ko pa življenje združi mačko z igrivim muckom, podvomi o vsem, o čemer je bil do takrat prepričan.

Predvidena izdaja: 30. oktober 2023.

Matthew McConaughey: Več kot to

Ste se kdaj počutili tesnobno, a hkrati navdušeno? Ste bili kdaj prizadeti, a vam je bilo odpuščeno? Ste kdaj pomislili, da obstaja več kot en pravi odgovor na vprašanje? To je zato, ker je življenje polno nasprotij. In zaradi njih smo to, kar v resnici smo. To knjigo prežema takoj prepoznaven humor in pronicljivost oskarja nagrajenega igralca in avtorja uspešnic New York Timesa št. 1 Matthewa McConaugheyja -te strani so polne čustvenih in očarljivih lekcij, iz katerih se lahko učijo tako mladi kot starejši. Napolnijo nas z močjo in naredijo vsak dan življenja pravi praznik, saj se zavedamo, da smo vsi polni možnosti, ki jih lahko uresničimo.

Predvidena izdaja: 6. november 2023.

Székely Szabolcs: Polž, ki ni našel doma

Glavni junak poetične pravljice je Dömper, polž ulični glasbenik, ki vsak dan izstopa v enem od parkovnih krogov.na svoje mesto in začne igrati kitaro – še posebej Csöpi, kolega polž, ki na skrivaj občuduje Dömperja, navdušeno posluša pesmi iz srca. Csöpi bi rad, da z Dömperjem ustanovita skupno zasedbo, a si Dömper želi več: pravo glasbeno kariero in slavo.

Nemes Nagy Ágnes: Skrivna pot – Otroške pesmi in pravljice

Dela Ágnes Nagy Nemes, pisana za otroke, vodijo svoje bralce v poseben svet po skrivnih poteh. To je svobodni svet domišljije, kjer se lahko zgodi karkoli, pa vendar postane vse resnično. To zmore le čar jezika. Nepričakovane spremembe v ritmu, presenetljive ideje o rimah in nepredvidljivi preobrati v pripovedovanju pesmi so v vseh pogledih igrivi in humorni, nosijo veselje do eksperimentiranja in spodbujajo ustvarjalnost. Ko Ágnes Nagy Nemes osvetli neomejene možnosti jezikovne in vizualne fantazije, uči povsem nov način gledanja in navsezadnje pomen svobode duha.

Povej mi, če potrebuješ prijatelja – Sodobne skandinavske otroške pesmi

Leta 1975 je izšla zbirka sodobnih švedskih otroških pesmi, ki jih je izbral in prevedel István Tótfalusi, z naslovom Kaj je tvoje srce, ki je od takrat doživela skoraj ducat izdaj in postala splošno znana priljubljena.

Po skoraj petdesetih letih se je Bence Patat s pomočjo ilustratorke Eszter Schall lotil vpogleda v svet današnje severnjaške otroške pesmi.