5 prijetnih čajnic, kjer se lahko skrijete pred mrazom v Budimpešti

Takoj, ko se ohladi, posežemo po toplih čajih, ki ogrejejo telo in dušo. Zdaj vam bomo pokazali pet budimpeštanskih čajnic, kjer se ne morete le skriti pred mrazom ob nekaj skodelicah okusnih pijač, ampak tudi dobiti popolne mešanice in pripomočke za pripravo čaja doma.

Prva čajna hiša Pest

Odkar četrt stoletja obstaja, vsi, ki so vsaj enkrat obiskali Prvo čajnico Pesti na Kresz Géza utca, o njej govorijo v presežku. Kajti kdor je vsaj enkrat izkusil gostoljubje in pestro ponudbo čajnice-kavarne Újlipótváros, ne bo hotel iti nikamor drugam. S prihodom hladnejšega vremena, ko si vedno bolj želimo toplih napitkov, nas v čajnici Első Pesti Teahouse pričakajo s skodelico ali kar izborom 240 vrst čajev za pitje doma.

1132 Budimpešta, Kresz Géza u. 8.

Kavarna in čajna hiša Cardamom

Po prijetnem jesenskem sprehodu v parku Széllkapu v soseski Millenáris ni nič boljšega kot napolniti energijo s toplim čajem v roki. Kavarna in čajnica Kardamom, skrita v ulici Lövőház, sprejema svoje goste vse dni v tednu od poldneva do 22. ure z vzdušjem Bližnjega vzhoda, sirskimi dobrotami in širokim izborom okusnih čajev. Poleg široke ponudbe črnih, zelenih, sadnih in wellness čajev, ki so na voljo v porcijah po 6 dl in 1 l, lahko pri nas okusite tudi posebne čaje z okusom kardamoma, ananasa, vrtnice in granatnega jabolka.

1024 Budimpešta, Lövőház u. 28.

Čajnica Red Lion

Notranjost čajnice Vörös Oroszlán, skrite na dosegu roke trga Jókai v središču mesta, je bolj posebna kot njena izjemna ponudba. Poleg drevesa življenja, ki se je ukoreninilo v galeriji, so gostom na voljo tudi štiri vrste ločenih prostorov, kjer lahko ob sproščujočem popoldanskem ali večernem pogovoru srkate svoj najljubši čaj. Po navdihu istoimenske knjige Márie Szepes lahko v Vörös Oroszlán poleg pestre ponudbe čajev in čajnih specialitet najdemo tudi umirjenost, ki je pogosto pogrešana v vsakdanjem življenju, in priložnost, da se posvetimo sami sebi.

1061 Budimpešta, Jókai tér 8.

Čajna hiša iz listov

Ni pretiravanje reči, da je ena najbolj pristnih kitajskih čajnic v prestolnici drugi dragulj ulice Kresz Géza, Levél Teaház. Naj vas ne bo strah, če vam bo sprva težko izbrati med čaji, ki prihajajo naravnost iz Kitajske, saj poleg okusnih grelcev za dušo nudimo tudi nasvete in pomoč pri uživanju. V čajnici se ne zaljubite le v prvovrstno izbiro, poseben interier in vzdušje, primerno za prijateljske pogovore, ampak tudi v čajne pripomočke in čajne mešanice, ki jih lahko kupite za dom.

1132 Budimpešta, Kresz Géza u. 14.

Čajna hiša Altair

Na stičišču univerz, le streljaj od vrta Madžarskega narodnega muzeja, se za komaj opaznimi vrati skriva poseben čajni imperij. Čajnica Altair, ki je enako primerna za učenje in klepet s prijatelji, vam ponuja vse vrste odličnih čajev, ki si jih – seveda če je še prostor – lahko privoščite v posebnih čajnicah, ki segajo do stropa. Posebno vzdušje vas seveda prevzame, če pa bi želeli Altair čaje uživati doma, jih lahko odnesete tudi domov.

1088 Budimpešta, Puškin u. 24.