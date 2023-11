7 čarobnih grajskih muzejev na Madžarskem, ki vas pričakujejo z doživetji znotraj in zunaj

V našem vodniku smo tokrat izbrali domače gradove, ki poleg pravljičnega prizora radovedneže pričakajo s čarobnimi doživetji in razburljivimi razstavami znotraj svojih zidov.

Interaktivni grajski muzej Luby in starinski vrt vrtnic

Med letoma 1877 in 1879 je Géza Luby zgradil Nagyarjev grad neprimerljive lepote, ki ga obdaja največji glasbeni rožni vrt na Madžarskem. Preteklost, sedanjost in prihodnost se združujejo v obzidju gradu in zagotavljajo zagotovljena doživetja za vse starosti. V interaktivnem muzeju lahko obiskovalci s pomočjo igrivih ugank spoznajo zgodovinsko, literarno in umetniško preteklost pokrajine Szatmár. Poleg muzeja je pravljični grad znotraj in zunaj dom palmove hiše s tropskim vzdušjem, edinstvenega rožnega vrta in kavarne.

4922 Nagyar, Petőfi u. 6.

Grad Helia-D Herba

Tolcsva, v osrčju vinorodnega območja Tokaj, je XVII. majhen grad, zgrajen v 19. stoletju, v katerem je danes grad Helia-D Herba. Znotraj grajskega obzidja obiskovalce, ki jih zanima lepotna nega, pričakujejo razstava o zgodovini gradov in kozmetiki, knjižnica zdravilnih rastlin in interaktivni razstavni prostor. Zainteresirani lahko spoznajo užitna in lepotilna zelišča iz osnov, jih odkrijejo v lepotnem vrtu, primernem za prijetne sprehode, nato pa se splača sprostiti ob skodelici zdravilnega čaja v grajski kavarni.

3934 Tolcsva, Szent Imre utca 4.

Muzej gradu Helikon

V Keszthelyju, ki ponuja čudovit razgled v vsakem letnem času, nekdanji graščinski dvorec družine Festetics obiskovalce od blizu in daleč pričakuje s številnimi zanimivimi razstavami. Po ogledu in občudovanju pravljične stavbe se lahko potopimo v svet razstav, kot so razstava plemiške notranjosti, kočija in lovska razstava, obiskovalci pa lahko uživajo tudi v hišici palm in ptičjem parku ter razstavi zgodovinskih modelov železnice. .

8360 Keszthely, Bástya u. 4.

Kraljevi grad Gödöllő

Mesto Gödöllő, ki se nahaja manj kot pol ure vožnje od Budimpešte z javnim prevozom, nam brez obotavljanja obljublja razburljive razstave, ki jih po naključju gosti mogočni mestni grad. Znotraj romantičnega obzidja kraljevega gradu Gödöllő so poleg stalne razstave redne občasne razstave in programi, ki vabijo obiskovalce na grad. Tisti, ki želijo izvedeti več o Sisijevem življenju, lahko na primer naletijo na edinstvene zaklade iz Schönbrunna na sedanji občasni razstavi gradu, ki si jo lahko ogledate do konca januarja 2024.

2100 Gödöllő, grad Grassalkovich 5852.

Muzej gradu Endre Szász

Grajski muzej v spomin na delo Endreja Szásza je vrhunec majhnega naselja Várda, nedaleč od Kaposvára. Pogledamo lahko v zakulisje nekdanjega ateljeja umetnika, ki je slikal redke porcelane Hollóház, razkrijemo pa tudi dragoceno zbirko antičnih artefaktov, del Endreja Szásza in predmetov, ki so ga vsakodnevno obkrožali. Seveda si je mogoče ogledati tudi 6 ha velik arboretum in zgodovinski vrt, ki obdaja grad nekdanje posesti Somssich. Vsekakor se splača prijaviti nekaj ur pred obiskom na telefonsko številko +36 30/959-6979.

7442 Várda, Fő u. 97.

Grad Brunswick

Martonvásár, ki je dosegljiv tudi z javnim prevozom v pol ure iz Budimpešte, in čudoviti grad Brunszvik, obe razstavi sta vredni ogleda. V stavbi s čudovitim grajskim parkom stalna interaktivna razstava odpira vpogled v svet, ki ga raziskuje Znanstvenoraziskovalni center za kmetijstvo. Ko ste tukaj, pa se splača obiskati pred nekaj leti prenovljeno spominsko razstavo Beethovnu, kjer lahko spoznate zgodovino prijateljstva med družino Brunswick in Beethovnom.

2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.

Grad Wenckheim v Szabadkýgyósu

Grad Wenckheim na Szabadkýgyósu oživlja čarobni svet ne samo zunaj, ampak tudi znotraj svojih zidov. V prenovljenem grajskem poslopju je na ogled interaktivna razstava »Gostoljubje pri Wenckheimovih«. Razstava ustvari edinstveno vzdušje, v katerem obiskovalec čuti, da je udeležen v resničnem potovanju skozi čas. Junaki razstave z osebnim glasom obujajo nekdanje prebivalce gradu, obiskovalce gradu vodijo skozi plemiška izročila, obrede in romantične zgodbe zaljubljenih plemenitih gospodov.

5712 Szabadkígyós, Áchim András u. 23.