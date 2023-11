Povsem nov OperaCinema, ki združuje opero in kino, ponuja izkušnjo brez primere

V Madžarsko državno opero 12. novembra prihaja družinski program OperaCinema, v katerem bodo sodelovali največji madžarski igralci. Opera in film sta mešana v tej popolnoma novi, prelomni produkciji, ki ne le zabava in osupljuje, ampak počne vse to, medtem ko žanr opere predstavlja na zelo nov način.

Opera, ki predstavlja najmočnejša človeška čustva, in kinematografija, ki človeške zgodbe na najbolj oprijemljiv način približa telesu, se na odru OperaCinema srečata tako, da v bistvu klasični žanri dobijo pridih 21. stoletja. Program je klasičen, saj arija Rodolfa in Mimi iz Puccinijevih Bohemov, duet Papagena in Papagene iz Mozartove Čarobne piščali, Torreador iz Bizetove Carmen, pa tudi Donizetti (Don Pasquale – ‘bojevniški’ duet Doktor in Malatesta) in Ránki (nova skladba Kinga Pomade). oblačila) bo nastopil – Duo Dani in Béni).

Obenem je izkušnja sodobna, saj ima med predstavo ključno vlogo tudi kino: OperaCinema skozi filmsko platno ob sodelovanju znanih madžarskih igralcev občinstvu približa najbolj znane operne odlomke.

Vsebinsko ima žanr opere patino, nikakor pa ni zastarel: humor, veselje, konflikti in žalost, ki jih najdemo v „opernih zgodbah”, so tako prisotni tudi v današnjem svetu. OperaCinema išče odgovor na to, kako se ti občutki in dogodki odvijajo v vsakdanjem življenju današnjih otrok.

Znani madžarski umetniki na odru OperaCinema

Za kakovostno glasbo skrbi prvovrstna ekipa: na oder stopi Madžarski studijski orkester z odličnimi pevci, kot so Kriszta Kinga (sopran), István Horváth (tenor), Csaba Sándor (bariton) in László Szvétek (bas).

Kar zadeva nedvomno odlično igralsko zasedbo, Imre Csuja, András Ötvös, Lia Pokorny, Márton Patkós, Emőke Zsigmond, Zoltán Mucsi, Péter Scherer, Máté Mészáros, Titanilla Bogdányi, Abigél Szőke in Lengyel Benjamin vsi nastopajo v Dániel Tiszeker (Vestern V. akcija, #Sohavégetnemérós) v filmu, ki je sestavni del predstave in katerega glasbo je zložil Ádám Balázs, večkratni nagrajenec in skladatelj številnih zvočnih posnetkov.

Kombinacija glasbe in filma bo naredila predstavo nepozabno za mlade in jim pomagala predstavljati, razumeti in izkusiti raznolikost čustev, ki so neločljivo povezana z glasbo in besedilom.

