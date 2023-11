Čarobna dežela se je preselila v Füvészkert: Vrt Garden of Lights je odprt

Od danes dalje je ELTE Füvészkert obsijan s poplavo svetlobe, saj se je Vrt Garden of Lights, multimedijska razstava in svetlobni šov, ki je izjemno priljubljen po vsej Evropi, iz jeseni preselil v pomlad.

Razstava z več kot 500.000 lučmi LED, barvitimi instalacijami in zvočnimi učinki obiskovalce popelje na čarobno potovanje po Alici v čudežni deželi.

Osupljiva multimedijska razstava in svetlobni šov Garden of Lights je k nam prišla s Poljske in bo obiskovalce popeljala v povsem nov svet, kjer bodo lahko za nekaj ur pozabili na resničnost.

Vredno je priti po mraku, ko je predstava najbolj osupljiva. Razstava bo odprta do 3. marca 2024, vstopnice v predprodaji pa lahko kupite tukaj.