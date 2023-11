10 nepogrešljivih jesenskih knjižnih novosti, ki obarvajo vsakdan

Ne veste, kaj bi brali to jesen? V našem izboru jesenskih novosti boste zagotovo našli kaj za branje, kar vas bo navdušilo!

Sledite sledi pokopane preteklosti!

Lutz C. Kleveman: Lemberg – pozabljeno središče Evrope

Lemberg, Lviv, ki je pripadal habsburškemu cesarstvu, je veljal za „Jeruzalem Evrope”, kjer so skupaj živeli Poljaki, Judje, Ukrajinci in Nemci. Slavni umetniki in znanstveniki so ustvarili kulturo, ki se je kosala z berlinsko in dunajsko. Nato je, tako kot toliko srednjeevropskih mest, zaradi vojn, holokavsta in razseljevanja izgubilo večino svojih prebivalcev – in z njimi tudi svoje spomine. Lutz C. Kleveman se spominja zakopane preteklosti mesta. Kar razkriva in pripoveduje, je zgodovina Evrope do danes.

Še ena italijanska knjižna senzacija

Paolo Giordano: Tasmanija

Junak romana je občutljiv in radoveden mladenič, ki se je vedno zadovoljil z naravoslovnimi razlagami, zdaj pa se je znašel pred poplavo neodgovorljivih vprašanj. Njen zakon je v krizi in ko se ozre naokrog, vidi, da so v krizi tudi vsi drugi: njen kolega znanstvenik Novelli, ki je prestar in aroganten, da bi krmaril po post#metoo svetu; Karol, duhovnik, ki se nepričakovano zaljubi; njegov prijatelj Giulio, ki bo kmalu izgubil sina. Kriza, ki jo pripoveduje roman, ni samo zakonski par ali generacija, ampak kriza celotnega sveta, kot ga poznamo, in Tasmanija je tisto želeno mesto, kamor morda lahko pobegnemo.

Za ljubitelje občutljivih zgodb

Isabel Allende: Violeta

„Obstaja določen čas za življenje in obstaja čas za smrt. Med obema je čas za spomin” – piše stoletnica Violeta Del Valle svojemu vnuku Camilu. Ženska, rojena leta 1920, v letu, ko je svetovna uničujoča epidemija španske gripe dosegla tudi obale Južne Amerike, bo leta 2020, v času epidemije koronavirusa, na smrtni postelji poročala o svojem življenju. V njegovih spominih, ki jih je napisal njegov vnuk, oživijo burni dogodki dvajsetega stoletja: pandemija, gospodarska kriza, vojna, politične bitke in socialni boji, najpomembnejši trenutki hitro spreminjajočega se sveta. Med vrsticami pa se odvije usoda izjemne ženske, ki je kljub tragedijam in izgubam, ki so jo doletele, vedno poskušala ostati zvesta sama sebi in se boriti za tiste, ki jih je ljubila bolj kot vse.

Spoznajte največje skladatelje!

Ádám Bősze: Odlični glasbeniki, velike ljubezni

Beethoven, Mozart, Debussy, Wagner … imena, ki takoj pričarajo okrašene koncertne dvorane, dirigente v frakih, elegantno občinstvo in skorajda začutimo vseobsegajoče sveto spoštovanje. Toda kdo so bili ti ljudje v vsakdanjem življenju? Kaj se zgodi, če v njih poskušamo videti ne velike in nedosegljive ustvarjalce, ampak zmotljive ljudi? Med branjem desetih ljubezenskih zgodb v zvezku lahko s pomočjo kod QR poslušate tudi številne glasbene ilustracije.

Če iščete nenavadno knjigo receptov

Fiala Borcsa: Najkrajša pot do ženskih src

Vsako živilo, ki igra pomembno vlogo v našem življenju, ima svojo zgodbo. Daje ji poseben okus, dodatno aromo, ki jo bomo čutili le mi. Zato je tudi ta knjiga serija jedi, od katerih ima vsaka svojo zgodbo. Kaj je na prvem mestu in kaj na drugem, enominutni gastro ali kuhanje za užitek? Naj se vsak sam odloči. Če pogledate od spredaj: zbirka kratkih zgodb. Če od zadaj: knjiga receptov.

Predvidena izdaja: 16. oktober 2023.

Za detektivke ženskih usod

Barbara Bauer: Rdeča pošta

Laura Körösi je 50-letna srečno poročena ženska s tremi otroki. Njegovo življenje je brez vznemirjenja, a morda prav zato misli, da si več ne bi mogel želeti. Lauri ne preostane drugega, kot da utira pot svojim otrokom in pomaga možu pri delu. Le redko pa se prebije nostalgično hrepenenje po nikoli preživetem življenju. Takrat se odpravi k stari mami in na podstrešju brska po prababičinih slikah. Minilo je veliko let, preden je Laura izpolnila nekdanjo obljubo in organizirala razstavo slik svoje prababice. Ni pa pričakoval, da je vsaka podoba košček njegove lastne preteklosti, vsaka barva delček spomina, pripovedi, povezane s podobami, pa počasi omogočajo, da se desetletja odvija zgodba, zavita v molk.

Predvidena izdaja: 24. oktober 2023.

Če vam je bil všeč „ Preden sem te spoznal”

Jojo Moyes: V čevljih nekoga drugega

Ali bo vstop v čevlje nekoga drugega spremenil vaše življenje? Nisha Cantor živi razkošno življenje neizmernih bogatašev, dokler se njen mož ne naveliča in je uniči. Nisha pa ni bila izklesana iz tistega lesa, ki bi zlahka odnehal: dela vse, kar je v njeni moči, da bi se prebila nazaj na nekdanji, bleščeči položaj, a se izkaže, da vse prej kot enostavno, saj nima niti čevlji, ki so bili pravkar na njenih nogah … Jojo Moyes, preden sem te srečal svetovno znana avtoricaNovi roman , govori o preobratih usode, ki jih povzročijo naključja, ženski solidarnosti in drugi priložnosti, ki se v našem življenju pojavi v najboljšem trenutku.

Predvidena izdaja: 24. oktober 2023.

Za oboževalce Egona Schieleja

Sophie Haydock: Poljub muz

Na začetku dvajsetega stoletja je bil Dunaj razkošna, utripajoča metropola, trdnjava umetnosti in revolucionarnih idej. V tem bleščečem, a protislovnem svetu živijo štiri ženske, ki se odločijo vzeti usodo v svoje roke. Odločeni so kljubovati konvenciji in tvegati vse za enega človeka, Egona Schieleja, katerega edinstvena vizija obrne umetniško družbo svojega časa na glavo. Izobraženi dami, Adele in Edith Harms, Gertrude Schiele, slikarjeva sestra, in Vally Neuzil, ambiciozna manekenka, vse hrepenijo po nečem: ljubezni, nesmrtnosti, svobodnejšem življenju. Toda ali bodo ob samozvani umetnici našli, kar iščejo? In če da, kakšno ceno bi morali plačati za to?

Predvidena izdaja: 24. oktober 2023.

Za ljubitelje zapletenih zgodb

Tamás Frei: Državni udar v Moskvi

Putinu so šteti dnevi. Kaj pa se lahko novodobni car do konca oklepa svoje oblasti? In kdo bo tisti, ki ga bo ustavil? Novi roman Tamása Freija se osredotoča na današnje najbolj mračne svetovne politične dogodke in njihove namišljene posledice. André Calvi, dobro znani že iz prejšnjih zvezkov, se v tem zapletenem, hitrem akcijskem trilerju vrača med neštete resnične like, ki se mora tokrat soočiti z večjim izzivom kot kdaj koli prej.

Predvidena izdaja: 6. november 2023.

Če se rad smejiš sam sebi

Celeste Barber: Izziv sprejet!

Komičarka Celeste Barber je leta 2015 na družbenih omrežjih začela objavljati slike in videe, v katerih parodira navidezno popolne, odlično retuširane zvezdnike in prikazuje, kako bi vse skupaj izgledalo v resnici. Objave, označene s hashtagom #challengeaccepted, so se razširile kot požar in Celeste ima zdaj več kot devet milijonov sledilcev na Instagramu. Ta knjiga je avtobiografija, smešno branje in knjiga z nasveti o življenjskem slogu hkrati. Medtem ko poudarja smešno in pretirano osredotočenost na lepoto, nas uči, naj ostanemo prizemljeni in se osredotočimo na tisto, kar je pomembno: ljubezen, prijateljstvo, družino in normalne človeške odnose.

Pričakovana izdaja: kmalu