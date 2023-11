V priljubljeni restavraciji na obali Rima se na hladno vreme pripravljajo s čarobnim zimskim menijem

Miamor Romaim, priljubljen družinski zabaviščni vrt na obrežju reke Rome, to jesen ne bo zaprl svojih vrat: za družine in prijatelje bo odprt v ogrevanem notranjem zimskem vrtu.

S široko paleto poletnih dejavnosti in prenovljenim otroškim igriščem je Miamor Romaim pravi kraj za obisk pozimi.

Zabavni vrt za vso družino, ki mu bo ob ohladitvi vremena dodan notranji ogrevani zimski vrt, v katerem bodo vsak mesec potekale zanimive obrti, tradicionalne zabave, igrala, otroški koncerti in lutkovno gledališče.

Programi za vso družino

Miamor ponuja vse možnosti za starše, da se sprostijo ob topli pijači ali okusnem obroku, medtem ko se otroci igrajo. To sezono se Miamor od 27. oktobra do 4. marca spreminja v zimsko čudežno deželo z drsališčem za štiri sezone in ponovno ponuja posebne dejavnosti za družine z majhnimi otroki.

21. oktobra bo lutkovna predstava pripovedovala zgodbo o Kippkoppu in Tipptoppu, 28. in 29. oktobra pa bo prava poslastica zabava za noč čarovnic. Nato bo 11. novembra nastopilo otroško gledališče Ludas Matyi, 19. novembra pa bo otroški koncert Fruzsine Kovácsovics.

Miamorju, kjer je vse leto veliko dejavnosti za otroke in družine, tisti, ki želijo navijati za svoje prijatelje, ne bodo zamudili zabave, saj bo športni prenos potekal vso sezono.

Kulinarična raznolikost

Poleg programov vam po okusne prigrizke, kuhano vino in vročo čokolado ne bo treba iti v sosednjo vas.

Tudi v hladnejših dneh vas bodo ogreli in osvežili juha Miamor Pho, sendviči s sirom, hamburgerji, poletno navdihnjeni oslički, lahki spomladanski zvitki in churros.

Kontakt:

Miamor Romaim

1031 Budimpešta, Római part 47.

www.miamor.hu