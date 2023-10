Ponovno odprtje kultne veleblagovnice v prestolnici

Prvo nakupovalno središče v Budimpešti, veleblagovnica Corvin, je svoja vrata odprla 25. marca 1926 in generacije so odraščale s stavbo, ki je igrala pomembno vlogo v njihovem življenju, bodisi da so sem prihajale po nakupih bodisi da so se pozneje zabavale na strehi.

Stavba je bila nujno potrebna prenove, zato so se leta 2018 začela obnovitvena dela, s katerimi so nakupovalnemu središču povrnili prvotni sijaj. Čeprav je bilo odprtje načrtovano za leto dni pozneje, je palača Corvin zdaj spet odprta za javnost.

V stavbi so zdaj med drugim trgovina z živili, bančna poslovalnica, kavarna, ptičja krmilnica, lekarna in knjigarna, ki so bile odprte že prej. Na več kot 16.000 kvadratnih metrih površin so tudi prostori za skupnosti, umetniška galerija, pisarne in panoramska terasa za obiskovalce.

Za več najnovejših informacij o palači Corvin obiščite njihovo stran na Facebooku.

Trgovina Corvin pred prenovo:

Prenovljena veleblagovnica Corvin v svojem nekdanjem sijaju.