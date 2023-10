Budimpešta novembra z zabavo praznuje 150. obletnico obstoja

Lani je priljubljeni tramvaj za zabave vozil na liniji 4-6 na Velikem bulvarju, novembra pa bo ponovno začel voziti ob praznovanju 150. rojstnega dne Budimpešte.

Eno od številnih presenečenj ob 150. rojstnem dnevu Budimpešte je tudi to, da bo ponovno obratoval zabavni tramvaj. Za razliko od lanskih tramvajev na linijah 4-6 bo tramvaj 49 letos spremenjen v zabavni tramvaj, kjer boste lahko zaplesali ob DJ-ju in uživali v najboljših delih in znamenitostih Budimpešte.

Eden najbolj edinstvenih mobilnih zabavišč v mestu bo 16., 17. in 18. novembra med Kelenföldom in trgom Deák Ferenc vozil od 17.00 do 23.00 popoldne in zvečer. Tramvaj za zabavo bo vozil zvečer, vozovnico pa lahko kupite v aplikaciji ÉnBudapestem po registraciji, natančen vozni red tramvaja pa boste našli tudi tukaj.

Ob praznovanju 150. rojstnega dne prestolnice se lahko udeležite številnih brezplačnih dejavnosti, o katerih lahko več informacij najdete s klikom tukaj za dogodek na Facebooku in tukaj za njihovo spletno stran.