5 starinskih in varčevalnih trgovin v Budimpešti, polnih zakladov, v katerih lahko najdete brezčasne kose

Jesenska sezona je tu, kar za mnoge pomeni, da morajo obstoječi garderobi dodati nove kose. Z mislijo na trajnost se boste morda želeli odpraviti v cvetoče trgovine z rabljenim blagom v več okrožjih prestolnice, mi pa vam pokažemo, kam se lahko odpravite!

LoveChild Vintage Budimpešta

LoveChild Vintage Budimpešta, otrok LoveBug Vintage, je pred kratkim odprl svoja vrata na naslovu Hajós utca 19. Trgovina je polna pisanih drobnarij, ne glede na to, ali iščete okrasne predmete, dodatke ali edinstvena oblačila, ne boste odšli praznih rok. Velik del ponudbe sestavljajo dragocenosti s tujih potovanj, ki jih je skrbno izbrala lastnica trgovine Violetta Kertész sama, in sicer v strogo vintage in retro slogu!

1065 Budimpešta, Hajós utca 19.

Trgovina Gardróbom

Registrirani uporabniki znane aplikacije GardroBom ne morejo več samo brskati po svojih najljubših oblačilih na spletu. Edina razlika je, da lahko v trgovini v okrožju VII izbirate med izdelki, ki so vam všeč, izbira pa je vedno nova ali povsem nova. Še več, repertoar se nenehno spreminja, saj vsak dan prihajajo novi izdelki, tako da vas vsakič čaka nov zaklad. Še več, kot uporabnik lahko prinesete tudi predmete, ki se skrivajo na koncu vaše omare, vendar jih še nikoli niste uporabili.

1077 Budimpešta, Csányi utca 2.

Typo Showroom

Razstavni salon Typo v 8. okrožju je majhna zakladnica v središču Pešte, le nekaj minut od Madžarskega narodnega muzeja. Njegove police in regali so polni skrbno izbranih starinskih in oblikovalskih kosov, torbic, čevljev in edinstvenih dodatkov, ki so na voljo po prijaznih cenah. In če iščete še večje popuste, spremljajte njihove strani na družbenih omrežjih, saj vsako sezono organizirajo poseben prodajni vikend, na katerem lahko izbirate med izbranimi znižanimi izdelki, medtem ko srkate okusne pijače in v ozadju poslušate elektronsko glasbo.

1088 Budimpešta, Krúdy utca 9.

Komondors Vintage shop & café

Kava in turizem na enem mestu? V trgovini in kavarni Komondors Vintage, ki so jo odprli konec septembra, se lahko zdaj brez težav prepustite dvema najljubšima dejavnostima. Z vintage notranjostjo in obilico edinstvenih oblačil potrebujete le sebe! In če ste pozorni, spremljajte strani družbenih medijev Komondors Vintage, saj bodo zagotovo pripravili še več odličnih dogodkov, kot je bila nedavna zabava za poslušanje Drakeovega novega albuma.

1077 Budimpešta, Wesselényi utca 21.

ReClaim Vintage Budimpešta

Nedaleč od Komondorsa je konec septembra na Király utca odprl vrata tudi ReClaim Vintage Budapest, kjer lahko najdete nekaj prav tako posebnih kosov. Najnovejša budimpeška vintage trgovina je tudi ena največjih v prestolnici, kar pomeni, da je izbira neizčrpna. Že takoj, ko vstopite v trgovino, vas očara njen dekor, zato lahko ure in ure osvežujete svojo jesensko garderobo na okolju prijazen način.

1077 Budimpešta, Király utca 39.