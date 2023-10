Otroška železnica v soboto pripravlja brezplačen družinski dan

14. oktobra bo prijeten jesenski izlet vredno združiti s potovanjem z otroškim vlakom, saj Otroška železnica ponuja številne brezplačne dejavnosti za družine.

75 let stara otroška železnica bo 14. oktobra na končni postaji v vasi Veszprém ponudila številne brezplačne dejavnosti za družine. Na brezplačnem družinskem dnevu bodo na voljo skalni grad, proga KRESZ, velikanska namizna igra, velikanska sestavljanka in ustvarjalna delavnica.

Za najmlajše bo na voljo poslikava obraza in bleščeče tetovaže, za ljubitelje vlakov pa proga za dirkanje z lasmi, lesena proga, simulator vlaka in terenska miza. Medtem bodo vlaki med krajema Hűvösvölgy in Széchenyihegy vozili ves dan, ob koncih tedna pa bodo vozile nostalgične lokomotive.

Med številnimi dejavnostmi, čarovniškimi predstavami in lutkovnimi predstavami bo lahko vsa družina preizkusila svoje znanje v kvizu, zmagovalci pa bodo seveda prejeli darila, povezana z železnico.

Na brezplačnem družinskem dnevu vam ne bo treba skrbeti za okusen prigrizek, saj bo 75-letna potniška služba v svojem šotoru ponujala burgerje START in domače pite ter sladkarije, brezalkoholne in tople napitke, pa tudi sveže pečene rogovilke in hrustljavo rogovilno pecivo.

Kliknite tukaj za podroben program in tukaj za dogodek na Facebooku.