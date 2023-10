Noč čarovnic 2023: Najzanimivejše dejavnosti za odrasle in otroke v Budimpešti

Noč čarovnic leta 2023 pade na torek, zato se konec tedna pred njo v Budimpešti začne praznovanje. Tukaj so najboljše dejavnosti za odrasle in otroke!

Cinema Mystica Halloween (26. oktober – 2. november 2023)

Prva zimzelena madžarska digitalna umetniška ekipa je odprla svojo bazo na resnično kultni lokaciji, na dvorišču Párisi (1052 Budapest, Ferenciek tere 10.), in vas popeljala v mistični svet. Prva razstava novomedijske galerije je čutno potovanje, ki obiskovalce popelje skozi 21 edinstvenih instalacij na 1200 kvadratnih metrih. V skupno desetih sobah bodo na ogled digitalna dela, nenehno spreminjajoči se projicirani prostori, 3D natisnjene skulpture ter interaktivna doživetja in kratki filmi. Od 26. oktobra do 2. novembra bodo nastala dela na temo noči čarovnic s pravljičnimi čarovniki in strašljivim čarobnim gozdom, osrednji prostori pa se bodo spremenili. V tem obdobju bo razstava odprta za javnost z običajno vstopnino, tisti, ki bodo prišli v kostumih, pa bodo deležni 10-odstotnega popusta.

Tržnica Cserebere v halloween (27. oktober 2023)

V času noči čarovnic vas v skupnostnem centru Kesztyűűgyár v Józsefvárosu čaka domiselna tržnica z izdelovanjem usnjenega nakita kot spremljevalnim programom, ki ga bo vodil Vali Gerencsér.

Animal BorZOOngás // Tropicarium (27. oktober 2023.)

27. oktobra bo od 18.00 do 22.00 v Tropikariju potekalo tudi doživetje za noč čarovnic. Pogumno se spopadite z živalskimi strašljivimi preizkusi poguma, pojdite skozi strašljive postaje in zberite dovolj pečatov, da boste domov odšli z veliko sladkarij!

Noč čarovnic v živalskem vrtu (27. oktober 2023)

V petek, 27. oktobra, od 18. do 23. ure bo v živalskem vrtu potekal poseben dogodek za noč čarovnic. Ta večer vas čakajo čarovniška kuhinja, preizkus poguma, ognjeni nastopi in strašljive živali.

Stranger Synths Halloween by Quixotic // Dürer Kert (27. oktober 2023)

Za eno noč bo Dürer Kert ponovno postal Hawkins Town, kjer se boste lahko v prenovljeni glavni dvorani zabavali ob modernih in sodobnih hitih z vzdušjem 80. let. Za vzdušje bo poskrbel Quixotic, najslavnejši pionir novega vala retrowavea. Njegovi seti vas bodo zagotovo popeljali na avdiovizualno potovanje skozi čas na valovih sintesajzerja.

Naj vas veličastno strese s Heloviny Dressed Up Rokenroll Bats // Úri Muri (27. oktober 2023)

Skupina Apertúra in domača skupina njihovih kolegov Ricsimicsinajjunk bosta na lepo oblečen petek priredili čudovit koncert Heloviny, s katerim boste dobro začeli vikend in naslednji dan imeli kaj povedati o zeliščnem pivu.

Družinska noč čarovnic v Miamorju (27.-29. oktober 2023)

Rimski Miamor se bo za tri dni spremenil v pravi svet noči čarovnic z veliko zanimivimi dejavnostmi. Na voljo bodo tekmovanje v izrezovanju buč, otroški disko, proga z ovirami, stojnica z izdelki in tekmovanje kostumov.

Dan noči čarovnic z izrezovanjem buč na vrtu v Budimpešti (28. oktober 2023)

28. oktobra bo v Budimpeštanskem vrtu potekal Pumpkin Carving Halloween, na katerem so mladi in stari vabljeni na dan strašljive zabave. Na voljo bo izrezovanje buč, otroške gasilske dejavnosti in veliko vodene igre.

Izrezovanje buč v mestu Újpest (28. oktober 2023)

Na trgu Szent István v Újpestu bodo na voljo izrezovanje buč, otroške predstave, interaktivne igre in vožnja “trik-or-treat”.

Gozsdu Halloween Nights (28.-31. oktober 2023)

Tudi letos vas na dvorišču Gozsdu čakajo krvoločna doživetja. Od 28. do 31. oktobra se bodo zvrstile najrazličnejše grozljivke, zato naj vstopijo le najpogumnejši.

Noč čarovnic v parku Budakeszi Wildlife Park (31. oktober 2023)

31. oktobra ob 17.00 se bodo vrata parka Budakeszi Wildlife Park ponovno odprla za strašljivo in razburljivo noč v gozdu. Čakajo vas opazovanje lisic, medvedov, volkov in risov, vodeni ogledi za noč čarovnic in druge dejavnosti presenečenja.

Noč čarovnic na vrtu Figaro (31. oktober 2023)

31. oktobra bo v vrtu Figaro celodnevna zabava za noč čarovnic. Lahko pridete oblečeni, vendar so dobrodošli tudi strašljivi gostje brez kostumov.

INDOOR MiniGolf UV Halloween Party s sobo groze (31. oktober 2023)

Ta večer mini golfa vas bo popeljal na potovanje v temačen in skrivnosten svet.

Día de Muertos // Box (31. oktober 2023)

Ta večer se lahko v Dobozi potopite v bogate barve in tradicijo mehiške kulture. Okraski, barve in maske ustvarjajo kul vzdušje Día de Muertos, ki ob praznovanju življenja oživi duh umrlih.

V klubu Gödör vas čaka zabava za noč čarovnic, začinjena z elektronskim koncertom in s krvjo prepojeno diskoteko.

Hyperkarma Halloween // Várkert Bazár (31. oktober 2023)

Za eno noč, 31. oktobra 2023, se bodo ponovno odprla vrata sveta mrtvih in skupina Hiperkarma bo že petnajstič izvedla kostumiran megakoncert v njihov spomin in v veselje vseh, ki vedo, da ni pomembno, kaj se zgodi po smrti, ampak kaj se zgodi po življenju.

Día de Los Muertos: Karneval v Terezi (31. oktober 2023).

Fieste v Terezi 31. oktobra ne smete zamuditi! V pripravah na praznovanje bodo okrašen oltar in utripajoče sveče spremljali glasba v živo, poslikava obraza in čarovniška predstava.

Skrivna projekcija ob polnoči za noč čarovnic // Kino Bem (31. oktober 2023)

Tradicionalna skrivna projekcija presenečenja v kinu Bem ob polnoči za noč čarovnic.