7 okolju prijaznih trgovin v Budimpešti za trajnostno vsakdanje življenje

Po našem priporočilu za Budimpešto vam predstavljamo tudi nekaj trgovin brez embalaže, brez odpadkov in okoljsko ozaveščenih trgovin zunaj prestolnice, v okolici Budimpešte, kjer police, polne do vrha, čakajo na tiste, ki jih zanima trajnostno vsakdanje življenje in so mu predani.

Ekološka trgovina BEKA, Göd

Trgovina brez embalaže v mestu Göd poleg nakupovanja brez embalaže ponuja tudi številna druga doživetja. V okolju prijazni trgovini BEKA lahko kupite ne le kuhinjske sestavine, temveč tudi široko paleto vsakodnevnih sestavin. Med stenami trgovine BEKA, ki je polna vseh zemeljskih dobrot, pa potekajo tudi sejem garderobe in delavnice, ki vam bodo pomagale postati bolj okoljsko ozaveščeni.

2132 Göd, Ady Endre út 10. | Facebook

Czifra Cekker Trgovina brez embalaže, Fót

V trgovini brez embalaže Fót se lahko potopite v več kot eno poslastico brez embalaže. Sušeno sadje, začimbe in moko ter semena, fižol in sladkarije lahko napolnimo do zadnjega koša. Czifra Cekker, ki ga redno oživljamo z degustacijami, delavnicami in programi, pa se od časa do časa obnavlja glede na lokalne želje.

2151 Fót, Dózsa György u. 50. | Facebook

Csipet Nepakirano, Gödöllő

V Csipetu, trgovini brez embalaže v Gödöllőju, lahko najdete izdelke iz naravnih sestavin, brez aditivov in barvil, večinoma lokalnih proizvajalcev in izdelovalcev. Če smo lahko za kaj prepričani, je to, da iz Csipeta ne bomo odšli praznih rok, pa naj gre za prigrizek, odmerek naše odslužene začimbe ali najbolj dušo ogrevajoč čaj za večerni film.

2100 Gödöllő, Szabadság tér 14. | Spletna stran | Facebook

Trgovina z živili brez embalaže Földi Jó, Csömör

Če se nahajate v bližini Budimpešte, boste vse dobre stvari iz zemlje našli v trgovini z živili brez embalaže Earthy Good v Csömöru. Njihova trgovina je tudi dober kraj, kamor se lahko odpravite, če vam primanjkuje osnovnih sestavin ali če iščete okolju prijazne alternative. In medtem ko ste v njej, lahko izbirate med njihovimi najbolje prodajanimi ploščicami brez embalaže, sveže praženo obrtniško kavo, torticami brez embalaže ali zdravim čipsom različnih okusov!

2141 Csömör, Vágóhíd u. 1. | Facebook

Menő-Jövő – brez embalaže PiacBolt, Nagykovácsi

Ko ste v Nagykovácsiju, je vsekakor vredno obiskati privlačno kraljestvo brez embalaže Menő-Jövő. Od kuhinje do kopalnice in vsakodnevnih predmetov, za vse boste našli okoljsko ozaveščeno alternativo. Poleg trgovine v Nagykovácsi imajo tudi prvo potujočo trgovino brez embalaže na Madžarskem, zato, če ste slučajno na poti na kul kmečko tržnico ali sejem, poiščite njihovo mobilno trgovino brez odpadkov in izberite iz njihove sveže in hrustljave ponudbe.

2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 47. | Spletna stran | Facebook

Trgovina brez embalaže Mi Csemegénk, Gyömrő

V trgovini brez embalaže v Gyömrőju se lahko malčki enako kot odrasli prepustijo okolju prijazni izbiri. Medtem ko lahko odrasli uživajo v ponudbi brez embalaže, se lahko otroci potopijo v knjige in igrače Pagony. Tako so Naši priboljški odlična izbira za seznanjanje najmlajših članov družine z okoljsko ozaveščenostjo in združitev trajnostnega nakupovanja z doživetjem.

2230 Gyömrő, Szent István út 21. | Spletna stran | Facebook

Trgovina Miegymás za izdelke brez embalaže in lokalne izdelke, Verőce

Staro pohištvo, omare, stara babičina kredenca so napolnjeni z dobrotami in razvrščeni drug za drugim v prvi in edini trgovini brez embalaže v ovinku Donave. Verőce, naslednik Zab and Beans, znanega iz Váca, je Miegymás, kjer je prizadevanje za zmanjšanje gospodinjskih odpadkov in ekološko ozaveščeno vsakdanje življenje neprekinjeno. To pa velja tudi za visoko kakovost izdelkov, ki so pakirani v embalažo, v kateri so izdelki lokalnih proizvajalcev in obrtnikov.

2621 Verőce, Csallóköz u. 5. | Facebook