Festivalsko vzdušje in kultne torte z rogovi na 10. festivalu torte z rogovi ta konec tedna

Med 13. in 15. oktobrom bo v budimpeštanskem živalskem in botaničnem vrtu potekal Festival rogačev, ki bo praznoval svojo 10. obletnico. Na jubilejnem festivalu bo predstavljenih 30 najbolj priljubljenih rogovih tort in sladic iz rogovih tort iz zadnjih 20 let.

20. obletnico festivala Vitéz Kürtős in 10. obletnico festivala Kürtőskalács praznujemo z velikim vikend festivalom.

Ikonični festival rogačev

Dogodek, ki bo potekal od 13. do 15. oktobra, bo gostil 157 let star budimpeštanski živalski vrt, kjer si boste poleg zanimivih živalskih programov in živalskega vrta lahko ogledali tudi nedavno rojene živali.

Na 10. letnem festivalu kruha bo predstavljenih 30 kultnih kruhov in sladic iz preteklih let. Vračajo se uspešnice preteklih let, Kürtős Csapágy, Kürtős Zserbó in Kürtősfánk.

Ponudba bo vključevala tudi velike klasike, cimetov in navaden vanilijev rogljiček, priljubljeni pistacijev rogljiček ter polnjen rogljiček z različnimi okusi, Kürtősbon.

Sladki okusi in zvezdniški gostje

V treh dneh festivala bo na območju živalskega vrta obiskovalce pričakalo 10 stojnic z rogovimi torticami in 2 odra: nastopajoči na velikem odru, Ildikó Keresztes, Réka Farkasházi in skupina Tintanyúl, Éva Bolba in skupina JAZZterlánc ter Gabi Gubás bodo zabavali sladokusce ob glavnem vhodu, medtem ko bodo pripovedovalci zgodb in lutkovne predstave najmlajše zvabili na mali oder na gradu Holnemvolt.

Seveda bodo na 10. festivalu medenjakov nastopili tudi veliki favoriti. Na voljo bo šotor „Naredi sam!”, brezglutenski, mlečni in jajčni, veganski rogljički, sladice iz rogljičkov Sladkega medvedka in vabljeni gost Hiša rogljičkov Lehel iz Odorheiu Secuiesc, kjer boste lahko poskusili tradicionalne, velike rogljičke v pravi, avtentični različici.

Podroben program Festivala kruha iz roga lahko najdete na spletni strani festivala na tej povezavi, za novice o dogodku na Facebooku pa kliknite tukaj.