5+1 panoramskih restavracij na podeželju s čudovitim razgledom

V panoramskih restavracijah v naši državi, kjer čas beži, ko ste obkroženi z okusno hrano in čudovito jesensko pokrajino, vas čakajo osupljivi razgledi in izjemna kulinarična izkušnja. Če želite nekaj res posebnega, jih obiščite!

Malom és Kacsa, Tata

Bistro in restavracija Malom és Kacsa Bistro and Rendezvényház ponuja čudovito vzdušje ob vznožju gora Vértes in Gerecse! Ime je dobil po dveh vodnih mlinih iz 18. stoletja, ki krasita sprehajališče okoli jezera Öreg v kraju Tata. Stavbni kompleks uteleša tako spoštovanje tradicije kot sodoben pristop. Gostje lahko uživajo v čudovitem panoramskem pogledu na jezero s pergole z odpirajočimi se steklenimi stenami ali pa obedujejo v notranji jedilnici bistroja. Kuharski mojster Tivadar Tóth bo poskrbel za brezhibne okuse, pa naj gre za prijetno družinsko kosilo ali panoramsko poroko na obali Starega jezera.

2890 Tata, Tópart u. 19.

Aranybástya, Budimpešta

Uživajte v enem najlepših razgledov na prestolnico s terase zgodovinske restavracije Zlati bastion na Buda gradu! Doživetje kosila in večerje nad mestom je z izbranimi vini in šampanjci ter fantastičnimi nagrajenimi koktajli iz bara, ki ga vodi Bella Karácsonyi, povzdignjeno na eterično raven. Ponudba finega bistroja z jesensko tematiko je plod ustvarjalnosti chefa Attile Széla, za pečen sirov kolač s cimetovo jabolčno omako in sladke dobrote pa je odgovoren slaščičar Péter László.

1015 Budimpešta, Csónak u. 1.

Casa Christa, Balatonszőlős

Restavracija Casa Christa, ki je uvrščena v Michelinov vodnik, vabi goste na balatonsko višavje s čarobnimi okusi jeseni. Sezonske bistro jedi in najboljša lokalna vina so v toplih jesenskih dneh postreženi ob čudoviti panorami s terase na pobočju hriba. Ko se vreme ohladi, je notranjost, okrašena z izjemnim občutkom za slog, posebna poslastica z okusno hrano ter strokovnostjo in pozornostjo gostiteljev. Od tega romantičnega toskanskega posestva je težko pobegniti, dobra novica pa je, da vam ni treba: preživite nekaj dni v eni od prenovljenih prešernov Casa Christa – ne bo vam žal!

8233 Balatonszőlős, Izabella út

Rókusfalvy Fogadó, Etyek

Mnogi ste že obiskali program odprte kleti Rókusfalvy na vinogradniškem posestvu Etyek, vendar bi bilo škoda zamuditi gastronomsko izkušnjo, ki jo ponuja gostilna Rókusfalvy, ki se ponaša s priporočilom Michelinovega vodnika. Restavracija se nahaja poleg prvega vinskega hotela s štirimi zvezdicami v Eteku in je nepogrešljiva gastronomska destinacija na tem območju, saj ponuja sezonske jedi s podeželsko romantiko in odlična lokalna vina. Restavracija ponuja tudi tematske vinske večerje in dvakrat tedensko vinsko karto.

2091 Etyek, Alcsúti út 4.

Natura Hill, Zebegény

Restavracija Natura Hill v kraju Zebegény ponuja neverjetno raznolikost okusov in osupljivo panoramo kanjona Donave. Nastanitev z wellness storitvami je vredno obiskati že zaradi obroka, saj lahko ljubitelji gastronomije namesto jedilnika do zadnjega okusa okusijo fiksni meni – igrivo in zavestno sestavljen -. Kuharski mojster Mihály Szilvási v kuhinji brez odpadkov pripravlja okusne jedi iz svežih lokalnih sestavin v duhu slow food. Pomembno je poudariti, da lahko pridete na kosilo ali večerjo, vendar so rezervacije obvezne!

2627 Zebegény, obrobje 0157/84, parcela 0157/84.

+1 ST. DONAT Ekološka kmetija in vinska klet, Csopak

Razgled s posestva St. Donat v Csopaku je osupljiv, saj goste v trenutku prevzame razgled na Balatonsko višavje. Čeprav je panoramski bistro leta 2021 zaprl svoja vrata, je čudovita restavracija še danes odprta za javnost, kjer potekajo tematske degustacije vin. Tako lahko poleg osupljive panorame poskusite nekaj najboljših vin, si ogledate vinsko klet in spoznate njeno zanimivo zgodovino. Za udeležbo je potrebna predhodna prijava.

8229 Csopak, Szitahegyi út 28.