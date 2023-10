Odprtje novega čarobnega gastronomskega sveta v središču Budimpešte

Po uspehu restavracije The Magic, navdihnjene s Harryjem Potterjem, so se čarovniški vajenci pojavili še na eni lokaciji v Budimpešti, kjer lahko uživate v res dobrem obroku in posebnem vzdušju – The Magic II.

Doživetje obedovanja

Novi Čarobni grad v okrožju VI je odprt vsak dan v tednu, saj ima bistveno večji prostor, še bolj spektakularne dizajne in več novosti.

Lastniki restavracije The Magic se zavzemajo za doživljajsko prehranjevanje, zato so ustvarili novo restavracijo z edinstveno notranjo opremo, ki jo je oblikovalo več kiparjev in vam omogoča, da za nekaj ur pobegnete iz resničnosti.

Magic v središču mesta

Poleg osupljivega dizajna je notranjost interaktivna, saj so v vsakem kotičku restavracije The Magic II na voljo podrobnosti, prepojene s čarobnostjo – čarobna bitja, animirane podobe – čarobna ogledala. V ozadju ves čas igrajo čarobne melodije, občasno pa čarovnik goste zabava z različnimi čarovniškimi triki.

Na stropu se razpršijo strele, ki spreminjajo barve, nad glavo visijo vrteče se metle, ob vstopu v kopalnico pa vas pozdravi smeh mladega dekleta, ki je znan vsem, ki so si ogledali filme o Harryju Potterju.

Če želite to posebno doživetje odnesti s seboj domov, so v restavraciji na voljo številne možnosti za fotografiranje.

Kaj je novega v programu The Magic II

Čarobne jedi z domišljijskimi imeni so postrežene v posebni obleki, vendar šele potem, ko izberete svoj eliksir, ki pride na mizo skupaj z dimljenim kotlom. In če nas boste poslušali, ne zamudite nenavadnih črnih burgerjev!

Vse to dopolnjujejo celodnevni brunch meni, čarobne različice sladic, dimni eliksirji in ob večerih neverjetni alkoholni eliksirji.

V skoraj vsakem kotičku restavracije The Magic II je mogoče kaj videti in početi, nenehno pa se dodajajo nove vsebine, zato se je vredno vrniti po še več. V prihodnosti bo restavracija lahko sprejela do 150 oseb, zato je odlična izbira za večje dogodke. Do takrat pa si pred prihodom rezervirajte mizo ali pokličite in se pozanimajte o razpoložljivosti!

The Magic II

1065 Budimpešta, Nagymező utca 45.

Spletna stran