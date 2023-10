Najboljše v Pešti: 6 fantastičnih restavracij na levem bregu Donave, ki jih je vredno obiskati

V našem naslednjem priporočilu se bomo potopili v kulinarične užitke na peštanski strani Donave: vse po vrsti vam jih iskreno priporočamo v pokušino!

Flava Kitchen & More

Ne da bi svet prijeli za vrat, se lahko podate na neprekosljivo potovanje in okusite okuse sveta v eni najbolj vznemirljivih restavracij na živahnem Trgu svobode v Pešti. Na terasi restavracije Flava Kitchen & More, ki jo krasijo zelene rastline, se lahko naužijete zadnjih žarkov poznojesenskega sonca in se nato znajdete v oživljeni urbani oazi. Zaradi rastlin nad glavo in prijetnih zemeljskih tonov lahko za trenutek pozabite na mesto, kar vam bodo popestrile navdihujoče jedi. Od oktobra dalje pa bo na voljo prenovljen meni, ki bo pozdravil pustolovske jedce.

1051 Budimpešta, Október 6. utca 26.

Rebel Burger & More

Rebel Burger & More ima dva sedeža v Pešti, na ulici Király v središču mesta in v Árkádu na trgu Örs vezér, zato srca ljubiteljev burgerjev vsak dan hitreje utripajo. Njihova ponudba vključuje burgerje s petimi zvezdicami iz izbranih sestavin, ki jih spremljajo najboljše jedi pristne mehiške kuhinje. Poleg mesnih in s sodelovanjem navdihnjenih priljubljenih jedi so redna ponudba tudi burgerji na rastlinski osnovi. Tokrat je najljubši burger sezone oživil Bálint Apor in v vsakem grižljaju zlil govedino Angus s trojnim čedarjem in omako REBEL.

1061 Budimpešta Király utca 8 | 1106 Budimpešta, Örs vezér tér 25/A

Tapas Fino

Tapas Fino s čudovitim panoramskim razgledom na Donavo, hrib Gellért in Kip svobode svojim gostom ponuja španske okuse. V restavraciji tapas na beograjski plaži, ki je uvrščena na seznam svetovne dediščine, se pristne tapase dopolnjujejo s posebnimi španskimi vini, koktajli s podpisom in kavami. Ne bo vam treba izbirati med najlepšimi tapas restavracijami v Pešti, kjer so na meniju Tapas Fino najbolj značilni okusi, vključno s šunko serrano, pečenimi paradižniki, kebabom iz črnih tigrastih kozic, telečjim zrezkom Onglet in churrosom. K živahnemu mediteranskemu vzdušju prispevajo večeri žive glasbe in akustične latino melodije Bálinta Petza.

1056 Budimpešta, Belgrád rkp. 24.

Restavracija Sessions

V restavracijo Sessions v hotelu Hard Rock je prišla jesen, polna novosti. S prihodom izvršnega kuharja Sándorja Pintérja se je meni restavracije preporodil in zdaj se za naklonjenost gostov poteguje sodobna ameriška kuhinja. Ob prenovljenem meniju je prav tako pomembno tudi deljenje hrane, ki se odlično ujema s koktajli v odličnem vzdušju. Ob sredah, petkih in sobotah lahko ob živi akustični glasbi uživate v mac & siru z omako iz jastoga, cvetači, glazirani na BBQ, ali koščku njihovega klasičnega burgerja.

1065 Budimpešta, Nagymező u. 38.

TATI

V vrvežu središča Pešte TATI ponuja najboljše grižljaje lokalnih proizvajalcev. Koncept restavracije “od kmetije do mize” je dobesedno resničnost, zato se vse vrti okoli sezonskosti in trajnosti. V restavraciji TATI pa boste na svojem krožniku našli široko paleto najboljših sestavin, pridelanih na kmetiji, ki jih spremljata neskončna pozornost in družinsko vzdušje. Od zajtrka za začetek dneva do večerij, kronanih z naravnimi vini, ni priložnosti, ko ne bi bilo popolno, da z jedjo ali dvema proslavite preporod naravnih sestavin.

1074 Budimpešta, Dohány utca 58-62.

Szaletly

Szaletly, eden od draguljev mesta Zugló, se nahaja le streljaj od Városligetta. Njihove jedi temeljijo na svežih in kakovostnih sestavinah, pripravljenih na sodoben način, vendar z globokim spoštovanjem tradicije. Ni dvoma, da bo vsakdo, ki jih obišče, deležen najboljših jedi, ki jih bo občasno spremljala živa glasba. Seveda ni dovolj, da obiščete Szaletly samo enkrat, saj je vredno njihove dobrote, od specialitet kuharja do sezonskih dobrot, poskusiti čim večkrat.

1146 Budimpešta, Stefánia út 93.