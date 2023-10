Najbolj okusna jesenska torta: bučna škofovska pita (recept)

Predstavljamo vam zelo preprosto bučno pito, ki je odlična kot energijski zalogaj za jesenski izlet ali kot prigrizek za deževen dan, ko ste obtičali v kinu in gledali film.

Sestavine

220 g moke

9 g pecilnega praška

½ žličke mletega cimeta

1 žlička mletih klinčkov

2 jajci

1 velik ščepec soli

120 g kristalnega sladkorja

100 g rjavega sladkorja

340 g bučnega pireja

120 ml olja za kuhanje

60 ml pomarančnega soka (sveže iztisnjenega)

½ pomarančne lupine

50 g temne čokolade

80 g pekanovih orehov

Priprava:

Najprej bučo narežite na večje kose in jo pecite pri 180 stopinjah, dokler se ne zmehča, nato jo pustite na hladnem.

Ko se popolnoma ohladi, odstranite lupino in jo pretlačite z ročnim mešalnikom.

Moko presejemo s pecilnim praškom, cimetom in klinčki ter za kratek čas postavimo na stran.

Jajca stepite s soljo in obema sladkorjema, nato dodajte bučni pire, olje, pomarančni sok in naribano pomarančno lupinico. Ko je zmes homogena, dodajte moko z začimbami in jo vmešajte.

Čokolado grobo sesekljajte in jo dodajte testu. Nekaj pekanovih orehov dajte na stran, preostale sesekljajte in vmešajte v zmes.

S papirjem za peko obložite pekač velikosti približno 30 × 11 cm in vanj razporedite bučno zmes ter jo posujte z orehi, ki ste jih dali na stran.

Pecite v pečici, ogreti na 170 °C, približno 80 minut. Če med peko vrh preveč porjavi, znižajte temperaturo ali ga pokrijte z aluminijasto folijo.

Bučni kruh ohladite v pekaču in ga postrezite narezanega na rezine.