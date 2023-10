Skriti zaklad pod zemljo: Obiskali smo vodni rezervoar Kőbánya

Vodni rezervoar Kőbánya, ki ponuja nenavaden prizor in doživetje, si lahko javnost ogleda le nekajkrat na leto, saj je treba bazen zaradi potrebnega vzdrževanja izsušiti. Oglejte si notranjost razburljivega objekta in spoznajte posebno območje skozi naš objektiv!

Na območju današnje Budimpešte je vprašanje vzpostavitve cevne oskrbe z vodo postalo pereče v 19. stoletju, saj ni bilo le malo vode iz vrtanih vodnjakov, ampak je bila tudi vzrok za številne epidemije.

Težava je bila odpravljena leta 1868. Vodni rezervoar Kőbánya je bil ustanovljen leta 1870 po ustanovitvi prvega vodovoda Pest. Ko se sprehajate pod zgradbo neverjetne površine in velikosti, se počutite, kot da ste v gotski dvorani, vendar je to daleč od resničnosti, saj voda iz vodnjakov otoka Szentendrei tukaj med letom stoji na višini 8 metrov.

Zalogovnik vode v kamnolomu Fővárosi Vízművek je zasnoval priznani angleški inženir William Lindley, pri gradnji pa so sodelovali italijanski gradbeni mojstri in madžarski kubisti. Posebej velja izpostaviti opeke, ki še danes dobro delujejo in so odporne na stalno vlago, ki jih je zagotovila Tata Imperial Brick Factory.

Vhod v vznemirljivo skladišče vode se nahaja na Ihász utca 29, kjer le majhna zgradba namiguje, kako velik imperij se skriva spodaj. Odkrivanje redko obiskanega vodnega zbiralnika je odlična izkušnja ne le za tiste, ki jih zanima ozadje oskrbe s pitno vodo, ampak tudi za tiste, ki imate radi nenavadne, skrite kraje.