Jesenski safari: 7 eksotičnih živalskih skulptur v Budimpešti za urbane ekspedicije

V džungli glavnega mesta se skrivajo različne mojstrovine, od nekajcentimetrskih majhnih del do skulptur v naravni velikosti. S prihodom jeseni ni treba načrtovati brezpogojnega eksotičnega potovanja, dovolj je, da obiščete Budimpešto in poiščete posebne prebivalce savan, safarijev in džungle.

Sloni v Csepelu

Ob mednarodnem letu otroka leta 1979 je Judit Bolgár oblikovala keramični tobogan s slončki za igrišče papirnice Csepeli. Ni naključje, da je bil par kipov, ki prikazujeta slonico in njenega mladiča, zelo priljubljen med mladimi in starimi. Nič drugače ni danes, razlika je le v tem, da starejši slon ne deluje več kot tobogan, tabla pa opozarja, da je plezanje po njem nevarno. Tako lahko še vedno uživamo v biserih igrišča naselja Ady, ki so nam ostali iz preteklosti.

1215 Budimpešta, Ady Endre út 47.

Kamela na igrišču Hollósy Simon utca

Prireditev XII. Hollósy Simon utca se odpre z Böszörményi út, nekaj minut hoje od Királyhágó tér v okrožju. Če zavijemo v prijetno gorsko ulico, na njenem koncu najdemo igrišče in park, obdan s hišami, kjer se skriva apnenčasta stvaritev Jánosa Istvána Nagyja. Kip kamele, ki je zelo priljubljena pri otrocih, je tu počival že pred prenovo igrišča in počiva še sedaj, ko je obdan s tematskimi, sodobnimi igrali.

1126 Budimpešta, Hollósy Simon u. 12.

Povodni konj v živalskem vrtu v prestolnici

Bronaste skulpture oblikovalke Kata Székely, izdelane za otroke, odrasle, predvsem pa za slabovidne, dodajajo barvo območju prestolnega živalskega vrta in botaničnega vrta. Namen bronastih skulptur v živalskem vrtu ni le ilustracija, temveč slepim in slabovidnim omogočiti, da se živalim in živim bitjem približajo, kar sicer ne bi bilo mogoče. Sem sodijo na primer obročasti lemur, pelikan, tapir in seveda izjemno priljubljeni povodni konj.

1146 Budimpešta, Állatkerti krt. 6-12.

Poskočni lev na Ybl Miklós tér

V Budimpešti poznamo le malo lepših kotičkov kot je prijeten sprehod po slikovitem bregu Donave, pod bazarjem Castle Garden. Poleg prijetnega sprehoda pa seveda ne nazadnje imamo tu priložnost odkriti številne javne umetnine. Maja 2018 je bilo na primer mogoče prvič videti skakajočega leva iz letev, razstavljenega na Ybl Miklós tér, ki hvali delo Miklósa Gáborja Szőkeja. Leto kasneje se je delo preselilo s prvotne lokacije k vhodu zaščitene črpalke, ki jo je zasnoval Miklós Ybl, in jo od takrat neomajno varuje.

1013 Budimpešta, Ybl Miklós tér 9.

Sir Kán Gazdagrét

Gazdagrét je bil leta 2003 obogaten z igriščem Dzungel, ki je še vedno priljubljeno v soseski. Igrišče je nastalo po navdihu Kiplingovega romana in v skladu s svojim imenom je bilo naseljeno z liki, znanimi iz romana. Igrišče je bilo v letu 2021 obsežno prenovljeno, posodobljeno je bilo s številnimi rastlinami in novimi igralnimi napravami, a veliki maček Sir Kán, ki je na višini, še vedno skrbi za varnost igrišča. Kreacijo iz apnenca sta oblikovala Katalin Hlatky in Barnabás Szakács.

1118 Budimpešta, Torbágy utca, igrišče Dzungel

Nosorog v živalskem vrtu

Eno od del oblikovalke Kata Székely, najdeno v prestolnem živalskem vrtu in botaničnem vrtu, je eden prvih nosorogov, dokončanih leta 2005. Pod počivajočim nosorogom je – tako kot na drugih delih – opis, napisan v Braillovi pisavi. O kipu je vredno vedeti, da je kopija, ki jo lahko vidimo danes, zdaj druga: leta 2015 je originalni kip nosoroga izgubil noge. Kata Székely je sodelovala z mojstrom kiparja Jenő Sprenczom, da bi poustvarila kip in ga je še danes mogoče obiskati na dosegu roke, nedaleč od prebivalcev nosorogov v živalskem vrtu.

1146 Budimpešta, Állatkerti krt. 6-12.

Surikate v ulici Bókay

Ustvaril ga je Mihály Kolodko in pričakuje otroke in njihove starše pred ograjo Pediatrične klinike št. I na Bókay János utca 53. Miniskulptura je bila izdelana v sodelovanju s pobudo Surikáta Foundation for Diabetic Children, posebej za otroke, ki prihajajo na kliniko ali fundacijo. Komaj nekaj centimetrov dolgo delo nosi pomembno sporočilo: opozarja na 100. obletnico odkritja inzulina in pomen zgodnjega odkrivanja sladkorne bolezni.

1083 Budimpešta, Bókay János u. 53.