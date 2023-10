7 vodenih sprehodov za oktober, kjer prestolnica, zavita v jesen, razkriva svoje skrivnosti

Oktobra, ko si prestolnica nadene eno svojih najlepših in najbolj barvitih oblek, bo še posebej vredno slediti posebnim zgradbam in zakulisju Budimpešte na sprehodu po mestu.

Mesec arhitekture pri Imagine

Če je oktober, je mesec arhitekture. Ekipa Imagine se tega dobro zaveda, saj svoje sprehajalce razveseli nič manj kot 25-krat s 13 temami in ekskluzivnimi ogledi zgradb. Tokrat lahko prestolnico spoznate iz najrazličnejših perspektiv, kjer pridejo v ospredje arhitekturni trendi in slogi. Med številnimi sprehodi boste imeli priložnost odkriti modernizem v Budimu na Pasarétu, lahko pa se udeležite tudi vznemirljivega sprehoda po skladišču Madžarskega arhitekturnega muzeja in dokumentacijskega centra za spomeniško varstvo.

Signalni stolp v Budimpešti: utopija tovarne plina v Óbudi

7. in 21. oktobra ob 10. uri in ob 15. uri bodo na sporedu sprehodi, na katerih boste lahko odkrivali enega najrazburljivejših stanovanjskih naselij prestolnice. Dolg sprehod, gremo? tokrat se lahko s svojo ekipo 3 ure potikate v industrijskem kompleksu plinarne Óbuda, zgrajene ob zori prve svetovne vojne. Obiskali boste tudi vile uradniškega naselja ob Donavi in delavsko stanovanjsko naselje, nedotaknjeni pa ne bodo ostali niti zaprti prostori: neponovljivo vzdušje nekdanje tovarne boste lahko doživeli tako pod zemljo kot nad mestom.

Datumi pohoda: 7.10.21.

Vse o Verižnem mostu – premierni ogled

Zdaj, ko Lánchíd spet sije v svojem starem-novem sijaju, je prišel čas, da raziščete prvi kamniti most v prestolnici. 7. oktobra ob 10.00 lahko na premieri spoznate takratno pionirsko stvaritev. Med 2,5-urnim sprehodom, ki se začne od Eötvös tér in konča na Clark Ádám tér, se bodo razkrile številne skrivnosti, zanimivosti, zgodovina gradnje mostu in njegova nenavadna naključja. Seveda v središču sprehoda ni le preteklost, ampak tudi sedanjost, saj prenovljeni Verižni most obljublja številne podrobnosti, ki čakajo na razvozlanje.

Datumi pohoda: 7.10.22.

Apotekarjeva hiša

Vrata palače De la Motte-Beer, ki skriva kar nekaj skrivnosti, se oktobra večkrat odprejo radovednim očem. Palača v okrožju Budimskega gradu je nekoč služila kot rezidenca in lekarna. Med 90-minutnimi sprehodi od kleti do podstrešja boste imeli priložnost obiskati drugo uveljavljeno budimsko lekarno, taborsko lekarno, ogledate si lahko baročne zidne površine, ki so se odkrile izpod nanosa barve, a lahko izve tudi za usodo stanovalcev stavbe.

Datumi pohoda: 8., 23., 27. oktober.

Budavári zgodbe o duhovih

Uglašeni z obdobjem noči čarovnic, kdaj, če ne oktobra, se splača izslediti zgodbe o duhovih Budavar? V 2,5-urnem programu, stilsko tempiranem za večer, ne bo manjkalo srhljivih zgodb, zločinov, pa tudi tragičnih dogodkov, katerih zgodbe hranijo obzidje okrožja Budimskega gradu. Izvedeli boste lahko, kakšnim dogodkom so bili priča prebivalci grajskega okoliša, kateri dramatični trenutki so se zgodili v zadnjih 800 letih in kako se v zgodbah prepletata resničnost in mistika.

Datum pohoda: 13. oktober.

Gül Babine vrtnice, turške kopeli in plešoči derviši

14. oktobra vas ekipa Pestbudai Séták vabi na potovanje v turške čase. Udeleženci 2-urnega pohoda bodo šli po poti turških spominov: v ospredju bodo arhitekturne znamenitosti, zgodovinski spomini in kulturni zakladi. Med prijetnim in nič manj razburljivim programom lahko dobite tudi odgovore na vprašanja, kot so, kdo je pravzaprav bil dojenček Gül, od kod Rózsadomb ime in kaj pravzaprav je turška kopel?

Datum pohoda: 14. oktober.

XXIII revirski pohodniški dan

Če se za kratek čas ozremo iz mestnega jedra, se na XXIII. okrožje bo igralo glavno vlogo, nič drugega kot 23. oktobra. Ni naključje, da je XXIII. revir so izbrali Prijatelji potepuhov, saj želijo to manj znano revir prikazati tistim, ki jih zanima pohodništvo. Tisti, ki jih zanima obisk in odkrivanje lokalnih znamenitosti od Tündérkert in do njega, lahko izbirajo med razdaljami 6, 12 in 23 km. Vsaka razdalja vključuje posodobitev na poti, predprijavo lahko opravite od 9. oktobra.

Datum sprehoda: 23. oktober.