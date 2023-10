Jesenski obraz Budimpešte: 6 mest v mestu, kjer vas čakajo barvito listje in jesenska pokrajina

Pogled na vedno živahno Budimpešto je še bolj čaroben kot pisano listje. Pomagali vam bomo s šestimi nasveti, če ne veste, kje bi lahko jeseni v prestolnici zares uživali v razgledu na naravo.

Park vetrnih vrat

Ne glede na to, ali vas pot zanese v miren park ali v naravo z velikimi črkami, jeseni se vam bo razkrila dih jemajoča lepota rastlin, ki sijejo v oranžni, bordo in številnih drugih barvah. Eden največjih rekreacijskih parkov v srednji Evropi skriva presenečenja, ki se jih boste še dolgo spominjali. V parku Millenáris Széllkapu na ulici Kis Rókus na jesensko preobrazbo čakata tudi češnjev nasad in tridimenzionalni viseči vrt, na 26.000 kvadratnih metrih pa lahko med sprehodom spremljate tudi čudeže menjave letnih časov. obrežju idiličnih jezer.

Standardni les

Zaradi svojih posrečenih lastnosti ima Budimpešta več, v primerjavi z glavnim mestom zavidljivo velikih zelenih površin. Takšna je tudi najvišja točka Svábhegyja, znamenita Normafa, katere čudoviti gozdovi seveda prevzamejo tudi jesenske barve. V tem kraju, kjer domujejo različni športni klubi in društva, vas lahko čakajo številni razburljivi programi, a brez nepozabnih doživetij ne boste odšli tudi, če ste prišli brez konkretnih načrtov. Odpravite se na izlet, piknik, uživajte v svežem zraku in lepoti narave ter edinstvenem razgledu na prestolnico!

Panoramska cesta Károlya Gucklerja

Panoramska cesta Guckler Károly, ki se nahaja na pobočju 485 metrov visoke gore Hármashatár, je opremljena s klopmi in mizami in čaka tako na tiste, ki pridejo zaradi čudovitega pogleda na Budimpešto, kot tudi na ljubitelje jesenske pokrajine. Po prijetnem ogledu priporočamo ogled osmerokotne razgledne ploščadi na vrhu gore, zgrajene na ostankih protiletalske baterije: po zaslugi njene zasnove lahko pohodniki vidijo lepote Budimpešte, Donave in okoliške gore. Oktobra in novembra naredi sezonsko listje že tako dih jemajoč razgled še bolj poseben.

Promenada Györgyja Kolonicsa

Promenada Györgyja Kolonicsa v Csepelu je manj znana kot Római-Part ali Margitsziget, vendar je še bolj umirjen kraj. Ptičje žvrgolenje spremlja obiskovalce na 5 kilometrov dolgi cesti ob vodi, pa naj gre za meščana na sprehodu s psom, družino željno sprostitve, ribiča, tekača ali zaljubljen par. “Obvezen” postanek ob sprehodu po promenadi je kip soimenjaka Györgyja Kolonicsa, ki se poklanja spominu na mladega umrlega dvakratnega olimpijskega prvaka in petnajstkratnega svetovnega prvaka v kanuju; športnik je skoraj celotno kariero preživel v barvah Csepel.

Vajdahunyad vár

Városliget je priljubljena izletniška destinacija ne glede na letni čas, pri tematskih izletih pa se zdi, da se njen potencial izpolni s prihodom jeseni (zgodnja tema, vse hladnejše vreme, živahno pisano listje). Grad Vajdahunyad, ki naj bi bil kopija srednjeveškega gotskega gradu Hunyadijevih, zgrajenega v Transilvaniji, krasi doprsni kip madžarskega igralca Béle Lugosija, ki je nekoč upodobil Drakulo. Še več, proti jezeru je tudi nedavno odprt mini kip Kolodka, ki prav tako prikazuje Drakulo. Poiščite ga!

Várkert bazar

Várkert Bazar, ki se nahaja v „preddvorju” Budimskega gradu, je vsestranski prireditveni prostor, vendar vam ga zdaj ne priporočamo le v povezavi s koncerti, razstavami, predstavami in gastronomskimi dogodivščinami, ki se tam odvijajo. Dragulj območja Ybl Miklós tér je neorenesančni vrt, ustvarjen na Várhegyju, ki se je zgledoval po nekdanjem grajskem vrtu, ki je gojil 2440 rastlinskih vrst. Danes lahko obiskovalci občudujejo posebne sorte vrtnic in plazečih rastlin ter drevesa, odeta v različna jesenska oblačila, skupaj z nezgrešljivim Tritonovim vodnjakom, v ozadju pa ikonični stavbi Donave in Pešte.