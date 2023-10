Vozi in zmagaj! – Madžarski kolesarski klub vabi na jesensko tekmo

Novi Bringázz na delo! lahko sodelujemo v razburljivi igri v brezplačni aplikaciji med 19. septembrom in 22. oktobrom. Večkrat ko pridemo v službo s kolesom, več možnosti imamo za vredne kolesarske nagrade!

Nedavno izdana mobilna aplikacija Madžarskega kolesarskega kluba nas spodbuja, da se v službo pripeljemo s kolesom. Peljite se v službo! aplikacijo si lahko brezplačno naložite na svoj telefon in ugotovite, koliko kalorij porabite s kolesarjenjem in pred koliko škodljivimi izpusti varujemo svoje okolje.

Jeseni s kolesom v službo

To seveda ni vse, za vsako opravljeno delo v aplikaciji med 19. septembrom in 22. oktobrom dobiš točke, pridružiš pa se lahko tudi tedenskim izzivom, s katerimi se lahko boriš za razburljive kolesarske nagrade. Če v 5 tednih zberete vsaj 190 točk, lahko sodelujete v veliki nagradni igri in celo osvojite mestno kolo!

Pomembno je vedeti, da v tej igri NI pomembno število prevoženih kilometrov, ampak kolikokrat na teden izberemo kolo za prevoz v službo. Tako se lahko izzivu pridružijo tudi tisti, ki niso profesionalni kolesarji, a radi dan začnejo aktivno.

V kolesarski igri lahko sodelujete posamezno ali ekipno. Tekmujemo lahko celo s prijatelji, znanci, sorodniki, ki živijo daleč stran, možno pa je tudi, da ustvarimo ekipo podjetja, tako da lahko celo stopimo v ring s svojimi sodelavci! V ekipi Funzine na primer tekmujemo štirje med seboj, med nami so stari motoristi in navdušeni začetniki. In prvo vprašanje delovnega dne zdaj zveni takole: „No, si prišel s kolesom?”

Kako lahko sodelujete v igri?

Prenesite Bringázz na delo! brezplačno aplikacijo na vašem telefonu in se registrirajte!

V meniju Izzivi se pridružite „Vsak dan se z nami vozite v službo!”

za izziv!

Zaženite aplikacijo zjutraj, preden se s kolesom odpravite v službo.

Ko ste notri, se aplikacija samodejno ustavi in posname pot. Ustavite ga lahko tudi ročno, tako da povlečete gumb „Stop”.

Ne pozabite se pridružiti tedenskim izzivom v meniju Izzivi!

Dodatne točke lahko pridobite, če kolesarjenje kombinirate z javnim prevozom ali če otroke pred odhodom v službo s kolesom pospremite v vrtec ali šolo.

Če ste pripravljeni na izziv, prenesite aplikacijo na delo v Trgovini Play! pod imenom, v App Store pa ga lahko najdete in prenesete kot Bam! Podrobnosti o izzivu najdete na spletni strani bikezzamunkaba.hu. Pridružite se igri še danes in vse kar morate storiti je, da se peljete s kolesom in zmagate!